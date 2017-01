Isten előtt magunk

„Most, hogy nem hallom a hangod, azt érzem, mit meg nem adnék…” valami ilyesmit jelent Mariah Carey We Belong Together című számának egy sora, amelyet szívből átérezhettek rajongói, akik a sál és a sapka hagyta résen át hiába próbálták megcsodálni aligruhás bálványuk hangját. Őt cserbenhagyta a technika , így a dekoltázs után a tudás és (/ vagy) önbizalom hiánya is kilátszott a csillámfényű anyag alól. Megyesi-Horváth Borbála írása.