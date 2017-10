Ismételt eljárás a nádudvari uzsoravád ügyében

Hatályon kívül helyezte az elsőfokú ítéletet a Debreceni Törvényszék csütörtökön kihirdetett döntésével annak a két uzsorásnak az ügyében, akiket a Hajdúszoboszlói Járásbíróság első fokon bizonyítottság hiányában felmentett.

A vád

A Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség vádirata szerint az első-, és a másodrendű vádlott Nádudvaron adott kölcsön több családnak, akiktől aztán magas kamattal kérték vissza a tartozást. A két vádlott lakókörnyezetében több olyan család is élt, akik rendszerint szociális segélyekből és családi pótlékból tartották el magukat, ezért rászorultak arra, hogy kölcsönöket vegyenek fel, így biztosítva családjuk megélhetését. A két vádlott ezt használta ki – állapította meg az ügyészség. 2013 augusztusában az egyik sértettnek 70 ezer forintot adtak kölcsön, illetve 30 ezer forint értékben – a bolti árnál magasabb áron – édességet, italt és cigarettát adtak el az asszonynak. Az elsőrendű vádlott a 100 ezer forint kölcsönadásakor kikötötte, hogy szeptember elején a kért összeg kétszeresét, 200 ezer forintot kell majd visszafizetni. Egy másik helyi pár is rendszeresen kért a vádlottaktól 20-50 ezer forintos kölcsönöket, ők is vettek tőlük édességet, szeszesitalt, és náluk is 50-100 százalékos kamatot szabtak meg a hitelezők. Ez a pár szintén a segély és a családi pótlék átvétele után rendezte tartozásait. Az ő adósságuk is szerepelt egy iskolai kockás füzetben, a többi adós tartozásaival együtt – tartalmazta a vád.

Nem találtak bizonyítékot

Az ügyben három „számozott” sértett-tanú is volt, akik szintén 5-10-20 ezer forintokat kértek és kaptak, nekik ugyanúgy egy hónappal később, duplán kellett fizetniük. A vádhatóság szerint az első-, és a másodrendű vádlott tisztában volt a sértettek szorult anyagi helyzetével, és tevékenységük alkalmas volt arra, hogy „a sértetteket és családtagjaikat, különösen kiskorú gyermekeiket súlyos nélkülözésnek tegyék ki”.

A sértettek és a tanúk a bírósági eljárás során azonban már nem a vádlottak bűnösségéről tettek vallomást. Bár a bíróság elfogadhatta volna a korábbi, terhelő vallomásokat, a Hajdúszoboszlói Járásbíróság az egymásnak ellentmondó vallomások mérlegelése során arra jutott, hogy a terhelő vallomásokban sincs annyi bizonyíték, ami kétséget kizáróan igazolta volna a vádlottak bűnösségét. Egyéb bizonyíték nem volt, így a járásbíróság bizonyítottság hiányában felmentő ítéletet hozott. Az ügyészség fellebbezett az ítélet ellen.

Másodfokon

A másodfokon eljáró Debreceni Törvényszék bírósága megállapította, hogy a járásbíróság ügyfelderítési kötelezettségének nem tett eleget, amely a tényállás jelentős hiányosságaihoz vezetett. Emellett az elsőfokú ítélet iratellenes megállapításokat is tartalmaz, a bíróság tényből tényre helytelen következtetéseket vont le; továbbá indokolási kötelezettségének sem tett maradéktalanul eleget. Dr. Nagy Antal tanácselnök a végzés szóbeli indokolásakor kifejtette: az elsőfokú bíróság abszolút hatályon kívül helyezésre okot adó eljárási hibát nem vétett, ugyanakkor a tényállás maradéktalan tisztázása érdekében, valamint a már fentebb felsorolt okok miatt a törvényszék az ítéletet hatályon kívül helyezte. A megismételt eljárást más tanácsnak kell lefolytatnia, a bíróságnak a bizonyítási eljárás során a vádlottak mellett a tanúkat is ki kell hallgatnia, s valamennyi releváns okirati bizonyítékot a tárgyalás anyagává kell tennie.

HBN

Nincs rá bizonyíték, hogy tényleg uzsorások lettek volna Debrecen, Hajdúszoboszló, Nádudvar - Bizonyítottság hiányában kedden felmentette a Hajdúszobosz­lói Járásbíróság azt a férfit és nőt, akiket üzletszerűen elkövetett uzsora bűncselekménnyel vádoltak. A sértettek és a tanúk még a nyomozati szakban visszavonták terhelő vallomásaikat, egyéb bizonyít... Tovább a cikkhez

Vádemelés uzsora miatt Nádudvar – Ha megjött a családi pótlék, a segély, tartották a markukat a vádlottak. Fegyház-, illetve börtönbüntetés kiszabását indítványozta a Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség azzal a párral szemben, akik nádudvari családok részére rendszeresen havi 50-100 százalékos kamatra adtak kölcsön – tájé... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA