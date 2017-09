Ismét meghirdették a Klebelsberg-ösztöndíjat

Budapest – A Klebelsberg Központ az idei tanévben is meghirdette a pedagógusi pálya választását ösztönző Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Programot, amelyre idén először a gyógypedagógus-képzésben részt vevők is jelentkezhetnek – jelentették be kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

Horváth Zita, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára elmondta, a sikeres pályázók félévente 125 ezer és 375 ezer forint közötti összeget nyerhetnek el. A programban való részvétel feltétele a jó tanulmányi eredmény, valamint a hallgatóknak vállalniuk kell, hogy a diploma megszerzése után legalább annyi időt töltenek a pályán, amíg igénybe veszik az ösztöndíjat – ismertette a helyettes államtitkár. Hozzátette, a 2013-ban bevezetett Klebelsberg-ösztöndíjban jelenleg 1517 osztatlan tanárképzésben tanuló hallgató részesül, számuk évről-évre – így várhatóan idén is – 400-500-al bővül majd. Maruzsa Zoltán, az Emmi köznevelésért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy az ösztöndíj hatása jól látszik a pedagógusképzésre jelentkezők, illetve felvettek számában is. Míg 2012-ben körülbelül 13 ezren jelentkeztek tanárképzésre, addig idén már 20 ezren, az első helyre jelentkezők száma pedig 10 ezerről 16 ezerre nőtt ugyanebben az időszakban. A felvettek száma tavaly és idén is elérte már a tízezret, míg öt évvel ezelőtt még csak 6740-en kezdték meg a tanulmányaikat osztatlan pedagógusképzésen. Különösen jól látszik a program hatása a természettudományos szakok terén: a bolognai rendszer idején volt olyan év, hogy csupán nyolcan felvételiztek kémia szakra, míg az utóbbi években 100-200 körül alakul a matematika, fizika vagy kémia tanári szakra jelentkezők száma – mondta el a helyettes államtitkár. Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese közölte, a programra szeptember 30-ig lehet jelentkezni a központ honlapján található elektronikus felületen, majd az adatlapot kinyomtatva, aláírással ellátva postai úton is be kell küldeni. Döntés novemberben várható. További részletek ezen az oldalon találhatók.