Ismét lábra kap az ipar Derecskén

441 millió forintos kormányzati támogatásból összesen közel 1,1 milliárd forint összértékű kapacitásbővítő fejlesztés valósul meg a Ferrokov Vas- és Fémipari Kft.-nél. A támogatásnak köszönhetően a vállalat derecskei üzemében egy új hegesztő csarnok épülhet és a kapcsolódó eszközpark is megújulhat. A csarnok építését jövőre kezdik. Erről írtak alá szándéknyilatkozatot a pénteki ünnepélyes eseményen a kft. derecskei telephelyén.

Jó helyre ment a támogatás

Bakó István, Derecske polgármestere kiemelte, hogy a térség egyik legfontosabb kenyéradói a kétkezi munkásokat és a szakmunkásokat foglalkoztató vállalkozások. Így egy ilyen jellegű beruházás hatalmas segítség mind az önkormányzat, mind a település lakói számára.

Talián Bálint, a befektető társaság ügyvezetője mérföldkőnek nevezte a mai napot, majd a hosszú távú gondolkodás és a beruházás fontosságát emelte ki. Elmondta: a gazdasági válság előtt időszakban több mint kétszáz dolgozója volt a derecskei üzemnek, és bár volt, hogy a létszám ötven fő alá esett, de a cég túllépett a válságon, és nagymértékű beruházásokba kezd.

Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a követendő példa a közös munka. Már az ötlet kivitelezésében, a megvalósításban és végig az elszámolási időszakban is együtt kell dolgozni. Ebben partnerre leltek a Ferrokov cégben is, hiszen a cég nem először érdemli ki a meghirdetett támogatást, és ez azt mutatja, hogy a támogatás jó helyre kerül. A hiányszakmák felkutatása és a foglalkoztatás növekedése mellett a korszerűsítés is célja a programnak. Olyan dolgozók betanítása, akik a közeljövő robotizációjában is megtalálják a helyüket.

