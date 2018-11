Ismét karácsonyi hangulat költözik Debrecenbe

Papp László polgármester a vásár mögötti összefogást hangsúlyozta, jelezve, hogy nem csak önkormányzati cégek, hanem nagyvállalatok is szponzorként támogatják a rendezvényt.

Bódor Edit, az adventi vásárt második éve szervező Főnix Rendezvényszerevező Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta: 117 árus kínálja majd portékáit, sok helyen egyedi kézműves termékeket. A széles gasztronómiai kínálatban idén először az erdélyi ízek háza is megjelenik – fogalmazott, hozzátéve, hogy a kulturális programok mellett a gyerekeket kisvonat és egy jégpálya várja a főtéren. A régi városháza udvarán Debrecen 24 városrésze egy-egy, a városrészre jellemző díszekkel felöltöztetett karácsonyfával mutatkozik majd be, és a hagyományoknak megfelelően vasárnaponként a történelmi felekezetekkel közös gyertyagyújtásokat tartanak – fűzte hozzá.

Széles Diána, Debrecen alpolgármestere hangsúlyozta: a tavalyi adventi vásárban felállított 33 méteres óriáskerék hatalmas siker volt, több mint 56 ezren váltottak rá jegyet. Kiemelte: az adventi időszakban idén is nagy forgalomra számítanak, ezt jelzi az is, hogy a város szállodáiban már most alig lehet szállást foglalni. A Debrecen Eye névre keresztelt óriáskereket a tervek szerint január 6-ig használhatják a város panorámájára kíváncsi vendégek.

Andreas Pick, az óriáskerekeket üzemeltető Riesenrad Göbel közép-európai vezetője elmondta: Debrecenbe főterén állítják fel először azt a 45 méter magas, zárt gondolás óriáskereket, amely 360 fokos körpanorámát biztosít a látogatóknak. Hozzátette: a vásár különlegessége lesz a sajtótájékoztatónak helyet adó melegedő, hütte is, amelyet Németországból, a Fekete-erdőből hoztak a Kossuth térre, és amelyben többek között megkóstolható majd az eredeti Fekete-erdei forralt bor is.

– MTI –

