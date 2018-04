Ismét játékkal emlékeznek meg a legendás mesterről

Immár tizedik alkalommal rendezi meg a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola labdarúgó szakosztálya a Garamvölgyi Lajos Labdarúgó Emléktornát. Idén április 14-én és 15-én, továbbá április 22-én tartják meg a kupát. Az Oláh Gábor utcai Sportkomplexum füves- és műfüves pályáin szombaton az U9-es és U10-es, vasárnap pedig az U7-es és U8-as korosztályok csapatai lépnek pályára. Egy héttel később további három korcsoport (U11, U12, U13) együttesei mérik össze tudásukat. A 10 órakor kezdődő tornára a belépés ingyenes.

– Nekem, és a családom számára is nagy örömöt jelent, hogy évről évre, ily módon is megemlékeznek édesapámról. Köszönöm a sportiskolának, hogy megszervezik a tornát, külön hálával tartozom Makrai Balázsnak és Kozma Mihálynak. Úgy hiszem, sőt, tapasztalom, hogy a debreceni utánpótlásban pallérozódó gyerekek tisztában vannak a múlttal, tudják, ki is volt édesapám, és hogy milyen sikereket értek el annak idején. Minden esztendőben remek hangulatúak ezek a megmérettetések, a fiatalok komoly erőpróbán vehetnek részt, szakmailag is egyre nagyobb nívóval bír az emléktorna – mondta el lapunknak Garamvölgyi Péter, a DVSC korábbi sikeredzőjének fia.

Edzőként is

A Loki korábbi legendás tréneréről elnevezett emléktornán az első két nap során 63 csapat ifjú futballistái mérkőznek meg a helyezésekért. A házigazda DSC-SI mellett többek között bemutatkoznak az UTE, a Nyíregyháza Spartacus, a Balmazújváros, a DVTK, a Debreceni Labdarúgó Akadémia, a Loki Focisuli, az Olasz Focisuli, a Sajóvölgye Focisuli, a Nánási Focisuli, a Tehetség SE-Jászberény, a DEAC, a Gödöllői SK, a Mátészalka MTK, a KBSC Kazincbarcika, a Berettyóújfalu BUSE, a HSE Hajdúszoboszló és a Kisvárda Akadémia játékosai is. Továbbá egy-egy csapat érkezik Nagyváradról és Marosvásárhelyről.

„Kis Gara” édesapja nyomdokaiba lépett, és az aktív labdarúgó pályafutása után edzősködni kezdett. Jelenleg a Debreceni Labdarúgó Akadémia U13-as csapatát trenírozza, így más minőségben is részt vesz majd az eseményen. – Egyre inkább kinövi magát ez a torna, a sok résztvevő miatt már nem elég egy hétvége, három napon át folynak a csaták. A családommal együtt mindig kilátogattunk a rendezvényre, de ezúttal én edzőként is részt veszek majd rajta. Nyolcadik éve edzősködöm, a DEAC-nál kezdtem bontogatni a szárnyaimat, de három esztendeje az akadémián dolgozom. Aki ismerte apát, azt tudja, bárhol is dolgozott, Nyíregyházán, Békéscsabán, vagy akár Zalaegerszegen, számára a nagybetűs csapat mindig is a DVSC volt, a város pedig Debrecen. Ezen az úton haladok én is!

