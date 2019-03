Ismét három pontot szerzett a DSZC-Eötvös DSE

A mérkőzés előtt a bajnokcsapat tagjainak egy-egy szál virággal kedveskedtek az egyesület elnökségi tagjai, hiszen az elmúlt fordulóban Kispesten biztossá vált, hogy a DSZC-Eötvös DSE megnyerte az NB II keleti csoportját.

Debreceni szempontból álmosan indult a derbi, több labdát hagytak leesni a hazai játékosok. A Kecskemét viszont formás támadásokat szövögetett, és előnyt szerzett.

A második játékrészben magasabb fokozatra kapcsoltak Vojth Ildiék. Miholecz Melitta nyitássorozatával komoly előnyt szerzett a hazai gárda, javult a mezőnymunka és a támadásépítés is, ennek következtében meggyőző fölénnyel nyerték a szettet a debreceniek.

A harmadik játszmában is a hazaiak akarata érvényesült, már 23:11-re is vezettek Fehér Panniék. Egy-két hiba ugyan becsúszott a végén, de így is megnyugtató különbséggel győztek és összesítésben átvették a vezetést.

Bár a negyedik etapot is egy 4:0-s sorozattal kezdték Németi Rebekáék, a Röpke SE előbb kiegyenlített, majd 5:8-nál már a debreceniek kényszerültek időkérésre. Innen a végjátékig egy-két ponttal hol az egyik, hol a másik együttes vezetett, hogy aztán 17:17-től ismét egyenlő feltételekkel induljon a bajnokok párviadala. 18:19-nél a DSZC-Eötvös DSE edzője kikérte második idejét, amely hatásosnak bizonyult, hiszen a hazai játékosok példás koncentrációjának köszönhetően már nem tudott pontot csinálni a Röpke SE, pedig 21:19-nél és 23:19-nél is időkéréssel próbálta a hazaiak győzelmét megakadályozni a kecskeméti edzőpáros.

Ezzel a győzelemmel a DSZC-Eötvös DSE előnye 17 pontra nőtt a második helyezettel szemben.

A csapat legközelebb március 30-án (szombaton) a másik debreceni együttes ellen játszik 18 órától a Móricz Zsigmond körút 22. alatt.

A tények

DSZC-Eötvös DSE – Röpke SE 3:1 (-20, 12, 17, 19)

DSZC-Eötvös DSE: Barnucz Gréta, Fehér Anna Ditta, Vojth Ildikó, Miholecz Melitta, Domonkos Kitti, Németi Rebeka. Csere: Kiss Viktória, Kovács-Miskolczi Noémi, Molnár Vivien, Tóth Kinga. Edző: Szombathy András.

