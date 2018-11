Ismét fölszáll a páva: a Hajdúért izgulhatunk

Megkezdődnek pénteken a Fölszállott a páva című népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor Döntők Döntője elnevezésű szériájának elődöntői, 19.30-tól a Duna Tv-n.

Az idei műsorfolyamba a tehetségkutató öt évadának legjobbjai közül hívtak meg résztvevőket. Négy megyénkbeli illetőségű versenyzőnek is szurkolhatunk az elkövetkező hetekben: a Debreceni Hajdú Táncegyüttes a néptáncegyüttesek kategóriában, a Pendely Énekegyüttes az énekes szólisták és ének­együttesek csoportjában szerepel, emellett szintén itt láthatjuk a szólisták között Ecsedi-Oláh Petrát is. Végül Majer Tamásnak is szoríthatunk, a szóló és páros tánc tizenkét versenyzője között.

Az első elődöntőben, pénteken a Debreceni Hajdú Táncegyüttesért izgulhatnak a nézők. Továbbjutásukat az sms-ben, illetve a műsor okostelefonos alkalmazásában leadott szavazataikkal is segíthetik – derül ki a „Páva” honlapján, ahol a további szükséges tudnivalókat is megtalálják az érdeklődők.

Tudnivalók bővebben itt.

HBN

Megversenyeztetik a „Páva” legjobbjait: négy kategóriába is meghívást kaptak a hajdúságiak Budapest, Debrecen - Péntek este már egy felvezető műsort láthattak a nézők a Duna TV-n – Meghívottak címmel – a Fölszállott a páva című népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor Döntők Döntője elnevezésű szériájából, melynek szereplői az öt évad legjobbjai közül érkeznek. Fontos változás, hogy ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA