Ismét eljön a Lányok Napja

A virtuális, illetve kiterjesztett valóság és a mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségeiről, a digitális képfeldolgozás mozzanatairól, a robotika alapjairól, valamint a Python programozási nyelvről hallhatnak előadást az informatika iránt érdeklődő lányok április 26-án, csütörtökön a Debreceni Egyetem Informatikai Karán.

Az intézmény 2013-ban csatlakozott a nemzetközi kezdeményezéshez, melynek célja, hogy megváltoztassa a lányok karriertervezési tendenciáját, orientálja őket a nem hagyományosan női pályáknak tartott területek felé: felkeltse érdeklődésüket az informatika, a mérnöki és egyéb jövő-orientált szakmák iránt is.

– A pályaválasztás előtt álló lányok kevesebb informatikával találkoznak a hétköznapjaikban általában, így kevésbé ismerhetik annak szépségeit, a karrier- és elhelyezkedési lehetőségekkel, éppen ezért kevesen is választják ezt a területet életpályaként. Mi ezen szeretnénk változtatni. A Lányok Napján bemutatjuk, hogy a hölgyek számára is lehet szerethető, élvezhető és művelhető az informatika, és hogy nagyszerű lehetőségeket rejt számukra is mind az élethivatás, mind a karrier területén – hangsúlyozza Bujdosó Gyöngyi, az Informatikai Kar adjunktusa.

A rendezvény szervezője hozzáteszi: a cégek részéről folyamatosan nagy az igény a jól képzett szakemberek iránt, a vállalatok pedig különösen örülnek a női informatikusoknak.

– Számos olyan területe van az informatikának a rendszerszervezéstől a gazdasági informatikáig, amelyeken empátiájuk, szociális érzékenységük miatt sokkal jobban boldogulhatnak a hölgyek, de példaként említhetjük a webdizájn világát, ahol a leghíresebb tervezők között a nők vannak többségben. A szoftverfejlesztében, az informatika egyéb területein is egyre nagyon arányban láthatunk sikeres, kimagasló karriert elért hölgyeket. Ezt a tendenciát szeretnénk elősegíteni ezzel a rendezvénnyel – jegyzi meg Bujdosó Gyöngyi.

A Debreceni Egyetem Informatikai Karán április 26-án, csütörtökön 11 órától várják a lányokat. Bővebb információ és jelentkezés.

