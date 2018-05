Ismét élen végzett a nyírségi kisváros

A város önkormányzata, a testnevelők és a sportszervezetek is sikerrel működtek együtt a „Kihívás napján”, hiszen több ezren fordultak meg valamilyen sportos foglalkozáson. Ez lehet a titka annak, hogy jóval több mint egy évtizede kategóriájában elnyeri Magyarország legsportosabb városa címét Nyíradony. Csiszár Antal testnevelő vezetésével 26 éve mozgatnak meg kicsiket és nagyokat minden év májusának utolsó szerdáján.

Megannyi sportlehetőség

Idén is számos intézmény bekapcsolódott a nap programjába. Az üzletekben Csiszár Antalné testnevelő és Vass-Erdei Fruzsina sportmenedzser tornáztatták az eladókat és a vásárlókat. Egy kis mozgás erejéig leállt a munka az egyik kft. üzemében is, de az utcai járókelők is gimnasztikáztak a város több pontján.

– A napot hajnali vadleső gyalogtúrával és biciklizéssel indítottuk az erdőszélen. Ezután a reggeli közös tornán körülbelül 1500-an végezték a zenés gimnasztikát. Majd elindult a hagyománnyá vált városfutás is, ahol idén 2018 métert kellett lefutniuk az iskolásoknak és a vállalkozó szellemű felnőtteknek – számolt be a rendezvény mozgatója, Csiszár Antal.

Csiszár Antal | Fotó: Tulipán Csilla

A városi sportcsarnok adott otthont a legtöbb sporteseménynek. Lehetett kosárlabdázni, röplabdázni, focizni, görkorizni, traktorgumit gurítani és felfordítani, szkanderozni, sakkozni, pingpongozni, kötelet húzni, úszni, teniszezni, és sorolhatnánk még. Este az intézmények közötti tánc- és bowlingversennyel zárult a programkavalkád. A helyi vezetők és szervezők egy közös slambucvacsorával búcsúztatták a napot. Herczegné Kazsamér Mónika szervezőtől megtudtuk, hogy Nyíradony idén is elnyerte a kategóriájának legsportosabb települése címét.

