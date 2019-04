Ismét Debrecenben versenyeznek a főiskolás és egyetemista pengeforgatók

A bizalom töretlen – a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) megbízásából idén, immár kilencedik alkalommal is a Debreceni Egyetem rendezi meg a Magyar Egyetemi-Főiskolai Vívó Országos Bajnokságot (MEFOB) – tájékoztatott a Békessy Béla Vívóklub. A Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet Böszörményi úti Campusán, a Kecskeméti János Sport Játékcsarnokban (Böszörményi út 138.) gyűlnek össze április 13–14-én azok a vívók, akik valamely hazai felsőoktatási intézmény tanulói – a küzdelmeken természetesen a Debreceni Egyetem is képviselteti magát.

Az ünnepélyes megnyitóra április 13-án, szombaton 11 órától kerül sor, utána pedig rögtön indulnak a küzdelmek. Az első napon a férfi és női párbajtőrözők állnak majd pástra egyéniben és csapatban. Másnap 10 órakor indul a csata, ekkor a kardozókon és a tőrözőkön lesz a sor.

A megmérettetés védnökei prof. dr. Kiss Ádám, a MEFS elnöke, prof. dr. Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, prof. dr. Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem kancellárja, dr. habil. Balogh László, egyetemi docens, a DE Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója, Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szövetség elnöke, és dr. Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair-Play Bizottság elnöke.

Tavaly 18 felsőoktatási intézmény képviseltette magát a MEFOB-on, a szervezők ezúttal is hasonló érdeklődésre számítanak.

Serra György, a Békessy Béla Vívó Klub ügyvezetője, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) vívás szakreferense elmondta, nagy öröm, hogy ismét Debrecen adhat otthont a viadalnak. – Ahogy eddig is, idén is kiváló körülmények között versenyezhetnek a diákok, bízunk benne, ezúttal is sokan vesznek majd részt a MEFOB-on. Nívós mezőny szokott összegyűlni, ez a nevezések alapján most sem lesz másként – fogalmazott Serra György, majd hozzátette, a verseny egyben Universiade válogató is lesz egyben.

A verseny programja

2019. április 13., szombat

11 óra: Férfi párbajtőr egyéni

12 óra: Női párbajtőr egyéni

15 óra: Férfi párbajtőr csapat

15 óra: Női párbajtőr csapat

2019. április 14., vasárnap

10 óra: Férfi kard egyéni

10 óra: Férfi tőr egyéni

12 óra: Női kard egyéni

12 óra: Női tőr egyéni

15 óra: Férfi tőr csapat

15 óra: Női tőr csapat

15 óra: Férfi kard csapat

15 óra: Női kard csapat

17 óra: Universitas váltó

Az eredményhirdetésre közvetlenül a versenyszámok után kerül sor.

