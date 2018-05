Ismét bajnokot vert a Loki

A harmadik helyről lemondani még mindig nem hajlandó együttesek találkoztak szombaton délután a kispesti Bozsik-stadionban. A DVSC egy hazai, Vasas ellen elszenvedett vereséget követően utazott a fővárosba, míg a Budapest Honvéd a Mezőkövesd otthonában aratott győzelemnek örülhetett egy héttel korábban.

Remek kezdés

Szó se róla, nem biztos, hogy az előjelek a cívisvárosiak mellett szóltak, de a kezdő sípszó után nem sokkal már a vendégek gólörömét nézhették a hazai szurkerek. Bár jobban kezdtek a vendéglátók, a 13. percben Tabakovic jóvoltából Herczeg András együttese szerezte meg a vezetést, Sós Bence lövése a bal oldali kapufáról épp a támadó elé pattant, a csatár pedig köszönte szépen, és az üres kapuba továbbított.

Még fel sem ocsúdhatott a sokkból a Honvéd, máris megduplázta előnyét a Lokomotív. Ezúttal is Sós Bence volt aktív, de a középpályás most magára vállalta a gólszerzést, szép találatot helyezett el a bal sarokba.

A két bekapott gól után sokkal nagyobb sebességre kapcsolt a bajnoki cím védője, hiszen hazai pályán égett a ház. A DVSC védelme azonban derekasan állta a sarat, egészen a szünet előtti pillanatokig. Akkor azonban Eppel Márton szépített, így minden nyílt maradt a folytatásra.

A második játékrészben fokozta volna a nyomást a Honvéd, de a Loki előtt is akadtak lehetőségek. A félidő közepén aprították egymást rendesen a felek, nehéz lett volna megjósolni, ki szerzi az újabb gólt.

Nem kellett sokáig morfondírozni, mert az elmúlt fordulóban is duplázó, kiváló formába lendült Haris Tabakovic ismét betalált, s akkor már sejteni lehetett, ez a debreceni előny a győzelemhez is elegendő lesz.

A Loki legközelebb szerdán 20 órától játszik a Nagyerdei Stadionban a Magyar Kupa-elődöntő visszavágóján, a Puskás Akadémia ellen. Sajnos, 0-4-ről.

HBN

A tények

OTP Bank Liga 29. forduló

Budapest Honvéd – DVSC: 1–3 (1-2)

Bozsik Stadion, 2358 néző.

Vezette: Kassai (Ring, Szert)

Honvéd: Gróf – Bobál, Kamber, Baráth – Kukoc, Holender (Danilo, 43.) – Banó-Szabó (Májer, 69.), Gazdag, Heffler (Lukács, 69.) – Lanzafame, Eppel

DVSC: Nagy S. – Bényei (Filip, 65.), Szatmári, Kinyik, Mészáros N. – Varga K., Kuti (Kusnyír, 84.), Tőzsér, Jovanovic – Sós (Takács, 52.), Tabakovic

Gól: 0-1 Tabakovic (13.), 0-2 Sós (15.), 1-2 Eppel (45.), 1-3 Tabakovic (59.)

Sárga lap: Varga K. (18.), Tabakovic (28.), Heffler (52.), Bényei (56.), Baráth (57., 90.), Takács (67.)

Kiállítva: Baráth (90.)

Mesterszemmel

Supka Attila: Egy olyan csapatnak, amelynek komoly céljai vannak, sokkal higgadtabbnak és koncentráltabbnak kell lennie. Mondtam a fiúknak, hogy szégyellem magam, hiszen feltérképeztük a Lokit, mindenre felkészültünk, azt viszont nem tudtuk előre, hogy gólokat fogunk ajándékozni az ellenfélnek.

Herczeg András: Jól kezdtük a találkozót, a két gólunk mellett jó támadásokat is vezettünk. Ezt követően kapkodóvá váltunk, nagy nyomás alá helyeztek minket, majd a szünet előtt kaptunk egy gólt. A második játékrészben a Honvéd még nagyobb nyomás alá helyezett bennünket, ennek ellenére tudtunk vezetni pár veszélyes támadást, az egyikből pedig be is találtunk. Fontos győzelmet arattunk.

