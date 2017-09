Ismét a felsőházat célozza meg a DVSE

Élesedik a helyzet a vízilabdásoknál is, a felkészülési időszak végéhez közeledik a DVSE, mely a hétvégén a hazai rendezésű HBZ Kupa néven rendezett felkészülési tornán már főpróbát tart. Az OB I-es együttes első hivatalos mérkőzését szeptember 23-án vívja majd a Magyar Kupa C csoportjában, majd október 4-én a élvonalbeli pontvadászat is elrajtol.

Az idénykezdet előtt, szerdán délelőtt tartotta meg szezonnyitó sajtótájékoztatóját a DVSE.

– Ahogyan azt mindig kihangsúlyozom, a sport kiemelten fontos a város életében, ezt Debrecen időről időre próbálja is bizonyítani. Az elmúlt három évben az önkormányzat, mint a DVSE főtámogatója, 90 millió forintot adott az egyesületnek. Bár biztosat még nem mondhatok, de a tervek szerint a jövőben is folytatódik ez a patronálás.

A vízilabda létjogosultságát jelzi a cívisvárosban, hogy immár nyolcadik élvonalbeli szezonját kezdi meg a klub, és bár nem nevezhető tradicionális sportágnak nálunk, mégis, igen népszerű az emberek körében, tavaly is a harmadik legtöbb néző a Debreceni Sportuszodába látogatott ki”

– mondta dr. Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere.

Becsky István, a DVSE Kft. ügyvezető igazgatója bizakodásának adott hangot, miszerint ebben a szezonban is, felnőtt, illetve utánpótlás szinten egyaránt kiemelkedő sikereket érnek el, ahogy eddig. – Ezek a sikerek, amelyekre gondolok, nem mindig mérhetők érmekben, ettől függetlenül roppant értékesek. Például a több, mint kétszáz fő feletti utánpótlás-állományunkra már lehet alapozni. Valamint az is sikerként könyvelhető el, hogy több saját nevelésű játékos is az OB I-es keretünk tagja. Noha Komlósi Péter első éve nem úgy sikerült vezetőedzőként, ahogy vártuk, tisztában vagyunk vele, hogy rajta kívül álló okok miatt nem tudtak a várakozásoknak megfelelően szerepelni. Biztosak vagyunk benne, hogy ő a megfelelő ember a posztra, így továbbra is lehetőséget adunk neki a bizonyításra. A jelenlegi élvonalbeli gárdánkat, pénzügyi lehetőségeinkhez mérten persze, már Komlósi állította össze, a célunk most is a legjobb nyolcba kerülés – fogalmazott a vezető, aki hozzátette, anyagi hátterük még mindig stabil.

Öten cserélődtek

Az OB I-es csapat mestere, Komlósi Péter úgy véli, az előzőhöz képest ebben a kiírásban nagyobb esélyük van arra, hogy teljesítsék a tervet, és bejussanak a felsőházba, hiszen a keretük is alkalmas lehet erre.

Fotó: Derencsényi István

– Öt játékosunkat cseréltük le, ugyan már vannak tehetséges, fiatal, saját nevelésű pólósaink, akikre a legmagasabb szinten is számíthatunk, mégis, időre van még szükségük ahhoz, hogy egy egész mérkőzés alatt azt tudják nyújtani, ami megfelel az élvonal színvonalának. Távozott Kuncz Tamás, Müller Máté, Tóth Péter, valamint Sergi Mora Belmonte és Tomasso Busilacchi. Érkezett Boros Tamás, aki a francia ENT Lille Metropole gárdájától igazolt hozzánk, a szerb Dimitrije Obradovic az olasz Triesttől érkezett, Fejős Róbert a RacioNet Honvédot hagyta ott, a montenegrói Stefan Vidovic pedig a Jadran HN csapatának intett búcsút. És ismét a sorainkban köszönthetjük Macsi Patrikot, ő két év pécsi kitérőt követően tért haza. Az egyletünk átlagéletkora fiatalabb lett, ez már az edzéseken is meglátszik, magas hőfokon égnek a játékosok, mindenki motivált és bizonyítani szeretne.

A felkészülés hetedik hetében tartunk, túl vagyunk számtalan edzőmeccsen, most pedig már a sorozatterhelésre készítjük fel a srácokat.”

A hétvégén a hazai rendezésű HBZ Kupán csobbanunk medencébe, aztán kezdődik a Magyar Kupa, majd a bajnokság – sorolta Komlósi, majd örömét fejezte ki, hogy másodezőként Fehér László segítségére is számíthat.

Ott volt a sajtótájékoztatón Lévai Márton is, ő a közelmúltban a magyar férfi vízilabda-válogatottat tagjaként a tajvani Universiadén vett részt, így csak hétfőn csatlakozott a társaihoz. A kiváló kapus elmondta, rengeteg élménnyel gazdagodott, és bár csalódás volt az ötödik helyük, mégis feltöltődve, új lendülettel veti bele magát az újabb kihívásokba.

Az is kiderült, hogy hatodik alkalommal is megrendezik a Debreceni Sportuszodában a HBZ Kupát. A hétvégi, négycsapatos felkészülési tornán a házigazda DVSE mellett a Honvéd, a Szentes, valamint a Vasas küzd meg. Horváth Lajos, a Debreceni Vízilabda Klub szakmai alelnöke elárulta, a legjobb játékosnak, a legjobb kapusnak, és a gólkirálynak járó elismerő címek mellett az ifj. Horváth Lajos Emlékdíj is gazdára talál majd.

HBN

A Debrecen 2017/18-as kerete

Kapusok: Lévai Márton és Kaszanyi Roland

Mezőnyjátékosok: Boros Tamás, Dimitrije Obradovic, Fejős Róbert, Fekete Gergő, Kállay Márk, Lukas Durik, Macsi Patrik, Smitula Gergő, Somlai Tamás, Stefan Vidovic, Süveges Máté, Szőke Szabolcs

A HBZ Kupa programja

Szeptember 16., szombat

11.15: Honvéd–Vasas

12.45: Debrecen–Szentes

17.30: Honvéd–Szentes

19.00: Debrecen–Vasas

Szeptember 17., vasárnap

09.30: Szentes–Vasas

11.00: Debrecen–Honvéd

12.15: eredményhirdetés

