Iskolakezdési stressz: felismerjük-e?

Új arcok, új környezet és új szabályok. Elsősnek lenni nagy élmény, ugyanakkor számos kihívást is magában rejt. A kezdeti, izgalommal és várakozással teli időszakot követően gyakran fordul elő, hogy a kisiskolás fáradtságra, rosszullétre panaszkodik. A fizikai tünetek hátterében sokszor a gyerekeket érő stressz áll. A mozgás és a sport ebben a helyzetben is nagy segítség lehet, hiszen a sport szemléletének lényege, hogy a mozgás élmény legyen a gyermek számára. Ez különösen nagy jelentőséggel bír akkor, amikor a kisiskolás az önfeledt óvodai létből átkerül a szabályokkal, felelősséggel és sokszor versenyhelyzetekkel is teli iskolai környezetbe. Ilyenkor még inkább szüksége van a megfelelő mennyiségű és intenzitású mozgásra, mert az nagyban megkönnyítheti a beilleszkedését, és a segíthet a túlzott stressz kezelésében.

– Az óvodában a kisgyerekek szabadon mozoghatnak, sokkal több idő van a szabad játékra és az óvodai programok során is van lehetőségük felállni, mocorogni. Az új – iskolai élettel járó – szabályok, elvárások és a mozgásszegényebb életmód együttesen ahhoz vezet, hogy a kisgyerek fáradtabb, feszültebb lesz – magyarázza Vida Ágnes gyermekpszichológus. Ebben a helyzetben különösen fontos, hogy a szülő mit és hogyan reagál gyermeke viselkedésére, állapotára.

Mérsékelni a stresszt

„A szülők szeretnének az iskola elvárásainak is megfelelni, ezért gyakran otthon is leültetik a gyereket, gyakoroltatják az iskolai feladatokat, a fáradtságot pedig inkább vitaminkészítményekkel igyekeznek kezelni, vagy pedig a passzív pihenést választják az aktív helyett. A mesenézés, videojátékozás azonban nem segít hatékonyan levezetni a gyermek energiáit, és pótolni a mozgáshiányt.

A stresszt legjobban úgy mérsékelhetjük, ha az iskola után a szabad levegőn töltjük az időt, sétálunk, biciklizünk, labdázunk, játszóterezünk, és hétvégenként is törekszünk minél több időt mozgással a szabad levegőn tölteni”

– hangsúlyozza a gyermekpszichológus.

A testmozgásnak és a sportnak tehát nem csak fizikai, de lélektani szempontból is pótolhatatlan hatása van. Az iskolai időszak elkezdésével, bár egyre nagyobb arányt tesz ki a diák napi rutinjában az ülő, statikus tevékenység, a napi mozgásszükséglete továbbra is legalább 60 perc lenne. Így a sportolás a kiegyensúlyozott fejlődésnek is fontos eleme.

A sokoldalú sport

A mozgás kedvező élettani hatásai széles körben ismertek. A gyermek- és diáksport szervezői számára éppen ezért az egyik legnagyobb kihívás, hogy szerethető, rendszeres és könnyen hozzáférhető élményforrássá tegye a gyermekek számára a mozgást, elérve ezzel, hogy felnőtt-, sőt idős korban se hagyjanak fel vele.

A grassroots sport előnyei

A hazánkban még kevésbé ismert grassroots sport lényege, hogy a testmozgásra ne csupán úgy tekintsenek a fiatalok mint szigorú technikai és taktikai szabályok által meghatározott, sikerorientált és csak a másik, a többiek legyőzését díjazó tevékenységre, hanem sokkal inkább egy olyan aktivitás lehessen az életükben, amely pozitív belső élményeket nyújt, kikapcsolódást biztosít, segíti a hosszú távú egyéni fejlődésüket, emellett egészségmegőrző és -fejlesztő hatású és a társadalmi befogadást is elősegíti. Különösen fontos ez a legkisebbek esetében, amikor az iskolakezdéssel számos esetben teljesítmény- és versenyorientált tanulási környezetbe csöppennek. Az új közösség mellett új típusú elvárásoknak, feladatoknak, pedagógiai kultúrának, óra- és foglalkozásvezetési és -szervezési megoldásoknak kell megfelelniük, ez pedig a fent leírtak alapján komoly stresszt jelenthet számukra. Ennek levezetésére hatásos módszer a sportolás, a mozgás. Az új szemlélet egyik hazai támogatója és népszerűsítője a Magyar Diáksport Szövetség. A gyermek- és diáksport szakértőjeként az MDSZ hisz abban, hogy a grassroots sport nemcsak abban nyújt merőben újat, hogy új alapokra helyezi a sporttal kapcsolatos élményeket, de hosszú távon mind a szabadidősport, mind pedig a versenysport terén hozzájárulhat a lemorzsolódás vagy éppen a motivációvesztés leküzdéséhez.

Fontos a versenyorientált környezet | Fotó: magánarchívum

„A legtöbb sportágban ma is azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek a szülői vagy az edzői elvárásoknak próbálnak megfelelni. Így a testmozgásban és a mozgásos játékokban megtapasztalható öröm- és élményszerzés helyett inkább a külső motiváció befolyásolja őket, ami idővel – akár megfelelési kényszerben is testet öltő – szorongást, stresszt válthat ki.

A grassroots sport alkalmas arra, hogy hosszú távon fenntartsa nemcsak az érdeklődést, a belső motivációt, hanem a sport iránti szeretet és az élethosszig tartó, rendszeres testmozgás iránti igényt is”

– fogalmazott Balogh Gábor, az MDSZ elnöke.

A grassroots filozófia egyik alapja a multisport szemléletmód, amelynek célja, hogy minél több mozgásformát, sportágat próbáljanak ki a gyerekek. Ez ugyanis javítja a problémamegoldó képességet, segíti az alapvető mozgáskészségek fejlődését, a kondicionális képességek vagy akár a technikai és taktikai gondolkodás fejlesztését, de jó hatással van a társas kapcsolatok kialakítására és a lelki egészség állapotára is, például a depresszió és a kiégés megelőzésén keresztül.

Mit tehet a szülő, ha fáradékonyságra és rosszullétre panaszkodik elsős gyereke? Lehetséges, hogy iskolakezdési stressz húzódik a háttérben. Ennek feloldására a mozgás lehet a megfelelő módszer, tehát a passzív kikapcsolódás helyett ösztönözzük gyermekünket a mozgásra. Fontos viszont, hogy a sportot megfelelően csempésszük vissza a gyerek életébe, és ne újabb stresszhelyzetet teremtsünk vele.

Keressünk tehát olyan mozgásformát a kisiskolásnak, amely élményt nyújt számára, ahová örömmel jár, ahol az iskolával járó kötöttebb életmód mellett kiélheti mozgásigényét, barátokat szerezhet és sikerélménye lehet. Érdemes az iskolai sportfoglalkozások körül tájékozódni, és biztatni a gyermeket, hogy próbáljon ki minél több mozgásformát. Hagyjuk, hogy ő találja meg a saját sportját, amelyben örömét leli és sikereket él meg. Ne kényszerítsük a kisiskolást eredménykényszerbe, hanem hagyjuk, hogy saját örömére mozogjon, ezzel segítve őt, hogy a mozgáshoz élete végéig kötődjön – áll a Merlin Communications közleményében.

Mozgalom indult

Az MDSZ Tehetséggondozás sport által elnevezésű kiemelt projektje keretében több kezdeményezéssel és programmal igyekszik segíteni a grassroots sport szemlélet meghonosítását. Az MDSZ idén tavasszal indította útjára iskolai grassroots sport- és mozgásfesztivál-sorozatát. Ennek keretében 2020 tavaszáig Magyarország kevésbé fejlett régióiban is olyan rendezvényeket szervez általános iskolás gyermekek számára, amelyek egy időben egyszerre több állomáson, változatos sport- és játéktevékenységeken keresztül kínálnak tanulási és tapasztalatszerzési lehetőséget a részt vevő gyerekeknek az eredménykényszer terhe nélkül.

Új élmények, új kihívások

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint minden év szeptemberében mintegy 100 ezer kisiskolás kezdi meg az első osztályt.

A tavasszal még óvodásként játszó gyerekek a tanterembe lépve egy új életszakaszba kerülnek. A szülő és az óvónő biztonságot adó közelsége helyett az iskolapad kínálta ülő életmód, és új, sokszor igen felelősségteljes feladatok várnak rájuk.

