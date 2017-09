Iskolakezdés Debrecenben, apróbb hibákkal

Az egyetemi költségek és a költözködés csak egy dolog volt, de a szülők elég nehezen dolgozták fel, hogy az ő szeretett kisfijuk felnőtt férfi lett, aki most már nem haza fog járni iskola után, hanem egy debreceni kollégiumban a barátaihoz, iskolatársaihoz. Az ünnepélyes megnyitó dátuma pedig pont egy olyan napra esett, amikor üzleti útja miatt a család rangidős férfija sajnos külföldön tartózkodott, így esélytelen volt, hogy ő is részt vehessen e jeles napon.

Szolnokról Debrecenbe autóval

A családfő távolléte nem lehetett akadálya annak, hogy anya és fia ne vegyenek részt az iskolai megnyitón. Így közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy Csongor, az ifjú egyetemista fogja vezetni a család autóját Debrecenig még anyukája az anyósülésen foglal majd helyet – bár neki is van jogosítványa, hosszú évek óta nem ült volánnál. Mivel a megnyitó aránylag korán kezdődött, így úgy döntöttek, hogy már előző nap megszállnak egy hotelben és másnap onnan indulnak az ünnepségre.

Az indulás Szolnokról már döcögősen indult, mert a kocsi kormánya nem éppen úgy működött, ahogyan szokott. Bár a nem olyan régóta jogosítvánnyal rendelkező Csongor ezt betudta az idegeskedésének, hiszen ilyen távolságra eddig még ő maga sem vezetett. Egy gyors benzinkúti kényszerkitérő is megnehezítette a dolgukat, ugyanis a jobb első kerekük valamiért leeresztett, így kénytelenek voltak abba is levegőt fújni miután teletankolták az autót.

Mivel GPS nem volt a kocsiban, ezért a leendő ifjonc doktor tanonc anyukája, Márti navigált egy előző este közösen összeírt és kézzel rajzolt papírlapról – bár azért valljuk be Szolnokról Debrecenig elvezetni nem egy nagy ördöngösség. Az izgatott anya-fiú páros így döcögött apuci kocsijával az élet kezdetéhez. Azt azonban mindketten hallották, hogy a motorház felől, a kormány alól fura hangok, zajok szakítják meg a kocsi egyébként szép morgását. Az új jó részében ez ugyan nem okozott gondot, de az út végi parkolásnál a kormány mintha megadta volna magát.

SOS Autószervíz! Elromlott a kocsink!

A nem túl gyakorlott vezető így a hoteltől kért segítséget, hogy egy szakemberrel javíttassák meg a családi verdájukat. A kiérkező autó-szaki már a kikérdezésük alapján és egy gyors szemrevételezés alapján megállapította, hogy itt bizony kormánymű javításra lesz szükség, mert valószínűleg a szervószivattyú vagy a szervópumpa hibásodott meg.

A kétségbeesett anya-fiú párost azonban gyorsan megnyugtatta a szerelő, hogy létezik már autóalkatrész futár is az országban, aki rendkívül gyorsan cseréli ki a hibás alkatrészeket. Viszi a rosszat, hozza a jót, így 1-2 nap alatt menetre kész lesz az autó. A hír hallatán Márta fellelkesült és meghosszabbították a hotel foglalásukat, hogy a megnyitó ünnepség után kicsit megismerhessék közösen a várost, ha már így hozta a sors.

A sorozatos pech széria a szervorendszer javításával véget is ért és Márti is megnyugodott, hogy milyen szép és jó helyen fog a fia továbbtanulni. A kalandnak köszönhetően az anya beletörődött, hogy csemetéje már nem kisgyerek, hanem egy érett felnőtté, aki még sokra fogja vinni az életben orvosként is.

