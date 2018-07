Iskolai verseny a szabadságharcról

A Debreceni Benedek Elek Általános Iskolában 16. alkalommal rendezték meg a már nagy hagyománnyal rendelkező országos komplex történelem és műveltségi vetélkedőt, tájékoztatta a Naplót Tóthné Bulátkó Gabriella, a Debreceni Benedek Elek Általános Iskola tanára, s egyben a versenyszervező team vezetője.

Országosan is ismert

A megmérettetés témája az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményei, híres személyei, az események az irodalom és a művészetek tükrében. A versenyen az általános iskolák és a hatosztályos gimnáziumok 7-8. osztályos tanulói vettek részt négyfős csapatokban dolgozva. A vetélkedő egyre nagyobb méreteket ölt, és országosan is ismertté vált. Az ország szinte minden megyéjéből – kis és nagy településekről, Borsodtól Zala megyéig – érkeztek a versenyre nevezések. Vannak évek óta visszatérő iskolák és felkészítő tanárok, többek között a makói Református Általános Iskola, a lovászi Buda Ernő Általános Iskola és a budapesti XVIII. Ker. Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola.

E tanévben a határainkon túlról, a szerbiai Kupuszinából is voltak versenyző csapatok. Hajdú–Bihar megye több versenyző csapattal is képviseltette magát, amelyek közül az esztári Irinyi Károly Általános Iskola csapata az írásbeli fordulók során kiválóan szerepelt. A versenysorozat decemberben kezdődött, két írásbeli forduló után választották ki a döntőben is résztvevő legeredményesebb 12 csapatot. A verseny során a tanulók elsősorban történelem, emellett irodalom, zene, képzőművészet, korabeli tudomány- és technikatörténet témákban mérhették össze tudásukat, az adott korhoz kapcsolódva. A feladatok során felidézték az 1848-as európai és a magyarországi forradalmak eseményeit, a márciusi ifjakat, a szabadságharc hőseit, megemlékeztek a dicső csatákról és a Debrecenhez kötődő 1849-es eseményekről is.

Korabeli tudósítások

A versenyző tanulók történelmi esszéket írtak, rejtvényeket, játékos feladatokat oldottak meg, tudósításokat készítettek egy korabeli újság számára.

Emellett kreatív feladatokban, mint például csataleírás, térképkészítés, levélírás, a korszakot bemutató album vagy tabló készítése is jeleskedtek.

HBN

