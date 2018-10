Iskolai bűnmegelőzés Debrecenben

A Debreceni Rendőrkapitányság munkatársai bűnmegelőzési előadást tartottak a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában október 25-én – olvasható a police.hu-n.

Bara Pál r. zászlós és Bereczki Dóra r. főtörzsőrmester olyan személy- és vagyon elleni bűncselekmények veszélyeire hívták fel a gyerekek figyelmét, amelyekkel ők is találkozhatnak, továbbá a kábítószerek használatának káros hatásairól és a biztonságos internethasználtról is szót ejtettek. A prevenciós szakemberek interaktív előadásukat kisfilmekkel szemléltették, megválaszolták a gyerek által feltett kérdéseket, továbbá a korosztályt érintő veszélyekre is kitértek – áll a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

A rendőrség felhívja a figyelmet az alábbi tanácsok betartására:

Ne bízzanak meg idegenekben és ne menjenek el velük sehova!

Amikor egyedül vannak otthon, idegeneket ne engedjenek be a lakásba!

Ne higgyenek el feltétlenül mindent, amit az interneten olvasnak!

Elérhetőségüket soha ne adja meg idegennek!

Ne feledjék, a hivatalos szervek soha nem keresnek chaten!

