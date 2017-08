Isaiah Armwood: “Én akkor vagyok sikeres, ha a csapatom is sikeres”

Az NB I-es újonc DEAC csapata a nyáron alaposan beerősített, többek között Debrecenben folytatja pályafutását Isaiah Armwood. A 206 centis amerikai játékos a Debreceni Kosárlabda Akadémia hivatalos oldalán olvasható interjúban beszélt eddigi tapasztalatairól, erősségeiről és céljairól is.

Szűk két hete érkeztél meg Debrecenbe. Mik az első benyomásaid a városról? Hogyan fogadtak a csapattársaid?

Isaiah Armwood: Csak pozitív élményeim vannak eddig: a város nagyon szép, bár az edzések mellett még nem nagyon volt időm bejárni, de remélem, erre is hamarosan sor kerül. A srácok kedvesen fogadtak, nem lesz gond a beilleszkedéssel. Lilovval csapattársak voltunk Olaszországban, ő egy kiváló játékos, aki nagyszerű dobó, jó vele együtt játszani. Örülök, hogy újra egy csapatban szerepelhetek vele.

Mit tudsz a magyar kosárlabdáról? Miért választottad a DEAC-ot?

Isaiah Armwood: Nem sok mindent hallottam a magyar kosárlabdáról, de azon vagyok, hogy minél hamarabb megismerjem. Nyilván vannak különbségek az adott ország kosárlabda kultúrái, és az edzők stílusai között, ám a kosárlabda mindenhol kosárlabda, a labdát be kell dobni a gyűrűbe. Az ügynököm ajánlotta a DEAC-ot, akivel nagyon jó kapcsolatban vagyok, és megbízom benne. A magyar bajnokság évről évre erősebb, úgy gondolom, jó helyre kerültem. Debrecennek hosszú idő után van újra elsőosztályú csapata, szeretnének fokozatosan egyre jobb csapattá válni, örülök, hogy ennek a részese lehetek.

Mik az erősségeid? Melyik poszton érzed leginkább otthon magad?

Isaiah Armwood: Az atletikusságomat emelném ki, ebből fakadóan jó védőnek tartom magam, de a támadásoknál is tudom használni a fizikai képességeimet, emellett a középtávoli dobásaimat említeném még meg. Az egyetemen játszottam 3-as poszton is, azonban én elsősorban 4-esnek tartom magam, aki egy gyorsabb szerkezetben centert is tud játszani.

Mik a céljaid csapatszinten és egyénileg a szezonra?

Isaiah Armwood: A legfontosabb célom, hogy a lehető legtöbb meccset nyerjük meg a csapattal. Az egyéni statisztikák sosem voltak különösebben fontosak számomra, én akkor vagyok sikeres, ha a csapatom is sikeres. Szeretném, ha jó játékkal az együttes egyik meghatározó játékosa lehetnék.

HBN

