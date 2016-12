Írjon betűket az égre! – Extrém kérésekkel szembesülnek a debreceni tűzijáték árusok

Minél inkább közeledik a szilveszter éjszaka, annál jobban növekszik a forgalom a tűzijátékokat kínáló kereskedők sátrainál, bódéinál. – A vásárlók egyik fele a nagyon olcsóból visz többet, míg másik felük a drágább, nagy dolgokat keresi – jelentette ki Bíró Tamás pirotechnikus, aki a Kishegyesi út elején található bevásárlóközpont parkolójában árul ilyeneket.

Tűzijáték nélkül nem szilveszter a szilveszter!

„Házibuliba viszem”

Metsző hideg északi szélben folytattuk a beszélgetést Bíró Tamással, akitől megtudtuk, hogy a náluk kapható olcsóbb tűzijátékok általában 15-20 méter magasra mennek fel, színesek, némelyik recseg, sőt csóvát is húz maga után. A Pandóra-telep például 150 lövésre képes, melyeket 20 milliméter átmérőjű csőből lő ki.

– Minél nagyobb a csőátmérő, annál nagyobb benne a töltet, annál magasabbra tör, annál nagyobbat fog „bontani” – fogalmazott. Kiderült, a legdrágább termékeik 30 ezer forint körüli áron kaphatók. Szerdán a legelső vevőjük 70 ezer forintot hagyott náluk, de tavaly olyan is akadt, aki 150-200 ezer forintért vásárolt be ilyenekből.

Egy srác közben fizetett a sátornál. Miután elpakolt, Lesku Patrik elmondta: egy Red Start, egy római gyertyát és egy úgynevezett Sikolyt szerzett be. – A Sikoly fütyülő hangot ad, a római gyertya színes fénycsóvákat lő a levegőbe, a telep pedig olyan nagy tűzijátékot csinál, mint augusztus 20-án. Ez az egész 5 ezer 100 forint – ismertette. Hozzátette: ezekre azért van szükség, mert nagyobb házibuli lesz szilveszterkor, oda fogja vinni.

A divat szerepe

Az áruházi nagy parkoló másik oldalán, egy fabódéban is működik egy tűzijáték árus. Ott Károlyiné Papp Magdolna pirotechnikus arról beszélt, hogy náluk a 3 – 5 ezer forintos dolgokat keresik leginkább. – Annak ellenére, hogy petárdázni legalább 10 éve tilos, még ma is akad egy-két ezt kereső vásárló. De a tendencia csökkenő, a korábbi években lényegesen többen tettek fel ilyen kérdést – árulta el. Az is kiderült, hogy a kizárólag ezekben a napokban kapható pirotechnikai eszközöknek is van divatja. Mostanában mind többen keresik az olyan tűzijáték telepeket, amelyek egy indítás után 16, 25 lövésre is képesek. Az egyenként meggyújtható rakétákból viszont kevesebb fogy.

Arra a kérdésre, hogy előfordulnak-e extrém kérések, Károlyiné Papp Magdolna azt felelte, minap egy nő olyan tűzijátékot keresett, ami betűket írna ki az égre. Elmondta neki, hogy ilyet nem tud adni, ez csak rajzfilmekben létezik. De olyan, szinte kizárólag esküvőkön használatos kapható, ami gyűrűket formáz.

A szakértő hangsúlyozta, akik nem használják fel szilveszter éjjel a tűzijátékot, esetleg hibás volt a termék, január 5-éig visszavihetik hozzájuk. (A gyakorlatban inkább csak az utóbbi lehetőséggel szoktak élni a vásárlók.)

– Nem tudom pontosan, hogy mit vettem, nem értek hozzá. Elolvasom mi van ráírva. Az unokákra gondoltam közben, arra, hogy tudjanak majd egy kicsit szórakozni, felejteni az év utolsó napján – jelentette ki egy feketébe öltözött nagymama, aki egyik kezében a frissen vásárolt, nejlonszatyorba tett pirotechnikai eszközöket, a másikban kislány unokája kezét szorongatta. A nyíracsádi Pekker Mária elmondta: azért csak 1 500 forintot költött most erre, mert fél éve temették el a 7 és 18 éves gyerekek anyukáját.

A hangulat fokozása

A házikó mellett szólítottam meg dr. Varga Sándort, aki életében először vásárolt pirotechnikai eszközt, 3 ezer forintért. Kiderült, hogy szilveszterkor náluk is házibuli lesz, a házigazda olyan 25 főre számít és éjfélkor ezzel szeretné fokozni a hangulatot.

– Azt mondták az árusok, hogy egyszerű használni, csak le kell tenni a kertbe és tulajdonképpen magától működik. 16 darabot lő ki, 20 méteres magasságba – adta tovább a frissen szerzett tudást. A férfi azt ígérte, hogy ezzel együtt tanulmányozza majd a használati utasítást és nagyon fog ügyelni a biztonságra.

A biztonságos szórakozás érdekében

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság egyebek mellett arra hívja fel a figyelmet, hogy pirotechnikai terméket kizárólag engedéllyel rendelkező forgalmazótól, legális árusítóhelyen, magyar használati utasítással ellátva vásároljunk.

Ezeket úgy kell tárolni, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá. El kell olvasni a használati útmutatót és kötelező betartani az abban foglaltakat. Nem szabad szétszerelni, vagy átalakítani a termékeket. A balesetveszély miatt kézben tartva ne működtessünk tűzijátékot és ne hajoljunk fölé!

Készüljünk fel az esetleges tűz oltására, legyen a közelben tűzoltó készülék, vagy legalább egy vödör víz. A sérült, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket vigyük vissza a vásárlás helyére. Ne veszélyeztessünk másokat, állatokat, épületeket, a természetet.

A petárda birtoklása és felhasználása magánszemélyek számára továbbra is tiltott – olvasható a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Hajdú-Bihar – A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság a szilveszter közeledtével jó tanácsokkal kívánja segíteni a biztonságos szórakozást.

Debrecen – December 28-a és december 31-e között az úgynevezett hármas kategóriába sorolt tűzijátékok is megvásárolhatók. Ezeket azonban csak szilveszter este hattól másnap reggel hatig szabad működtetni. A jogszabály szerint amennyiben ezeket január 1-jén reggel hatig nem használtuk fel, legkésőbb január 5-ig vissza kell vinni a forgalmazónak, aki köteles térítésmentesen visszavenni. (Ezt a gyakorlatban szinte senki nem teszi meg.) Petárdázni a korábbi évekhez hasonlóan ezen a szilveszteren is tilos lesz.

