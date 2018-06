Irina valóban szárnyakat kapott a POSZT-on

A Legjobb 30 év alatti női színész díját ítélte a zsűri a Csokonai Nemzeti Színház Három nővér című előadásában Irinát megformáló Szakács Hajnalkának a Pécsi Országos Színházi Találkozón (POSZT).

Jó POSZT volt ez a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kar színművész szakán 2014-ben végzett évfolyamának, amelynek az osztályfőnöke Kelemen József „Jozefa” volt. Szakács Hajnalka osztálytársa volt ugyanis itt Rózsa Krisztián Miskolcról, aki Básti Lajos-díjat vehetett át a szombati díjáradó gálán, és Dobó Enikő is, aki a POSZT egyik sikerdarabjának, a kecskeméti Csárdáskirálynőnek volt főszereplője.

Angyalszárnyakon

– Nagyon boldog vagyok, hisz több esélyese volt ennek a díjnak – mondta lapunknak a díjátadót követően a színésznő.

Arra számítottam, hogy Dobó Enikő fogja megkapni, abban pedig reménykedtem, hogy Krisztián munkáját is elismerik. Ráadásul ez volt az utolsó pillanat, hogy ezt a díjat megkaphassam, hisz hamarosan betöltöm a harmincat.”

– Előzetesen azt gondoltam, hogy ha a Három nővérben színészi alakítást díjaznak, akkor hárman fogunk valami közös elismerésben részesülni, Varga Klárival és Sárközi-Nagy Ilonával – teszi hozzá Hajnalka. – Ez ugyanis igazi csapatmunka volt, amit bizonyít az is, hogy összesen három díjat hozott el a produkció.

Az élet elmegy, és nem jön vissza soha”

– mondja Irina a Három nővérben. Ezzel a díjjal azonban bízvást állíthatjuk, hogy Szakács Hajnalka számára a művészi élet most indulhat be igazán és még további szárnyalásra ösztönözheti a művésznőt. Szimbolikusnak is mondható, hogy – csakúgy, mint Irina szerepében – angyalszárnyakkal suhan tovább, hisz a következő évadot már Tatabányán kezdi.

– Mindent a debreceni színháznak köszönhetek – jelenti ki a díjazott színésznő. – Ebben a remek társulatban tanultam meg igazán a szakmát, de eljött az ideje, hogy új környezetben új inspirációk érjenek, így léphessek tovább a pályámon.

– Ebner Béla –

Sikeresen szerepelt a debreceni társulat Debrecen - Három díjjal tért haza a ma véget ért Pécsi Országos Színházi Találkozóról a Csokonai Színház társulata. A Három nővér Irináját alakító Szakács Hajnalka lett a legjobb harminc év alatti női színész. Kozma Andrást, aki a debreceni színház kérésére újrafordította a Csehov-darabot, a leg... Tovább a cikkhez

A Natasák világa közeleg Debrecen, Pécs - „Szerethető, gazdag és igazi orosz előadás született.” Egyéni drámák sorozata – A debreceni Három nővér az idei POSZT versenyében. Bajlódó oroszok népesítették be vasárnap este a Pécsi Nemzeti Színház színpadát. A Csokonai Nemzeti Színház versenydarabját, Csehov Három nővérét mutat... Tovább a cikkhez

Sikert aratott a Három nővér Pécsett Debrecen - Nagy közönségsikert aratott a Csokonai Színház Három nővér előadása a Pécsi Országos Színházi Találkozón. A debreceni társulat a fesztivál negyedik napján lépett színpadra az Ilja Bocsarnikovsz rendezte, a csehovi dráma humorára is hangsúlyt helyező produkcióval. Az előadást követő sza... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA