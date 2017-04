Iratait és türelmét ne hagyja otthon!

A Napló munkatársai azt tapasztalták: bár öt sávon engedték a forgalmat, mintegy egy órát kellett a Magyarországra belépőknek várniuk a sorbaállástól az útlevél ellenőrzéséig; kifelé csak szúrópróbaszerűen ellenőriznek. A rendszer valódi próbája a húsvét lesz, amikor az Erdélyből hazautazók, illetve a vendégmunkások visszaindulnak Nyugat-Európába. A szigorított ellenőrzés könnyen pénztárcába vágó lehet azoknak, akik a nagyváradi ipari parkokba ingáznak

„Szombaton megyek Váradra, kíváncsi vagyok, mi lesz!” – így búcsúztunk a pénzváltóknál lévő büféstől az ártándi határállomás közelében, mikor elindultunk a belépési oldalra. Mellettünk a kifelé tartó autósok tempóznak, a kamionok inkább csak cammognak a külső sávban, de folyamatosan járnak. Bár az idő nyolcra jár, Romániában pedig 9 óra van, így a reggeli csúcs már lement, a forgalom láthatóan erős: öt sávban léptetik be az autósokat – van, amikor kettő is elég – Magyarország területére. A kocsisort nem mondanánk hosszúnak, 200 méterre becsüljük. Egy magyar szolgálati autót hajtó sofőr már visszafelé tart Nagyváradról. – Szerdán öt perc alatt átmentem, most meg már 20 perce itt állok, és még legalább ennyire becsülöm a várakozási időt – így a Tibor néven bemutatkozó férfi. Hallott az ellenőrzés szigorításáról, de állítja, csúcsidőben ennél rosszabb lenne. Azt mondja, biztos a románok miatt van.

Nincs teljesen igaza, mert egy uniós rendelkezés lépett életbe péntek éjfélkor. A leglényegesebb változás, hogy a szabad mozgás uniós jogával rendelkezők – az Európai Unió tagállamainak, illetve Norvégiának, Izlandnak, Liechtensteinnek és Svájcnak az állampolgárai – úti okmányában szereplő adatokat is ellenőrizni kell az adatbázisokban. Az intézkedéssel a terroristák mozgását fékeznék meg. Ez a schengeni külső határon – így magyar–román határon is – megnöveli a várakozási időt.



Péntek délutánra két órára nőtt a várakozás ideje Ártándon, a beléptetésre váró kollégánk kiabálásokról, dudálásokról számolt be. Fotó: Matey István

István Nagyváradon él és vezet egy bádogozással foglalkozó kis vállalkozást. Munkaügyben tart az anyaországba. Arra figyelünk fel, hogy az autójából kiállva cigarettázik. – Ami máskor öt perc, az most egy óra lesz – jósolja a már 20 perce belépésre váró férfi. Látnoki képességi nem csalják meg: jó fél óra múltán, mikor mi már végzünk a munkánkkal, István piros pólója ismét feltűnik az autók között, de még hét-nyolc jármű áll előtte. Rápillantva a rendőrség hivatalos oldalára, ekkor már ott is egyórás várakozási időről írnak, a sor hossza pedig szemmel láthatóan megduplázódik. Mi lesz húsvétkor? Ezt senki nem tudta megmondani, de a megszólaltatott autósok szerint, ha marad a szigor, rég nem látott kocsisorokra készülhetnek az utazók.

Többször fordulnak…

A kamionsávban rosszabb a helyzet. Egy Marosvásárhelyről Hajdúböszörménybe tartó fiatalember két órája állt be a sorba. Vannak azonban kollégái, akik többször fordulnak. Például a kavicsot szállító kamionok. Ottjártunkkor nyolc jármű érkezik egymás után. Mindegyiken tábla hirdeti: az M35-ös építkezésre hordják az anyagot a határ túloldaláról. Akad köztük romániai Bihar megyei, illetve magyar rendszámú jármű is. Ez csak azért érdekes, mert a 42-es főúton Biharkeresztes közelében lévő kavicsbányából pedig éppen Romániába hordják a kavicsot. A sofőrök egymással rádióznak, velünk nem akarnak beszélni. Visszatérve az autónkhoz, a büfés csak a füle tövét vakarta a beszámolónkat hallgatva. Lemondóan jegyzi meg, a migráns úgyis az erdőnél, vagy a vasút mellett jön, ha jön…

A magyar–román határ mentén élők már-már kezdték azt hinni, hogy őket minden, a migrációnak tulajdonítható kellemetlenség elkerüli, amikor derült égből villámcsapásként a fülükbe jutott a hír: péntektől új módit kénytelenek velük szemben (is) alkalmazni az amúgy jól ismert határrendészek, hiszen utóbbiakat köti a szolgálati biblia (leánykori nevén az új schengeni kódex). Petneházi Attila írása.

Kovács Lajos 42 éves kőművesről a határnál mindennap ki fogják deríteni… ugyanazt.

