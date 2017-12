Ínyenc prágai mézbor és pozsonyi haluska

A szomszédos országok gasztronómiai különlegességei, a „helyi” specialitások sokszor több ország étlapján is fellelhetők, ami olykor vitát is eredményez, hogy ki is tudhatja a magáénak az adott ínyencséget. A csehek egyik jellegzetes adventi itala a forralt mézbor. Ezt mindenképp érdemes megízlelnünk, ha Prágában járunk. Mindenütt kapható és nagyon finom, az alkoholtartalma megegyezik a mi forralt borunkéval, de ízesítés nélkül is édes, ugyanis a méz erjesztésével készítik. A mandulás változat barna színű, és még az eredetinél is édesebb.

Egyszersmind itt is visszaköszön az ideig-óráig tartó cseh és szlovák közös múlt, hiszen Pozsonyban is minden italos bódénál árulják a Medovinát, azaz a mézbort, mint szlovák specialitást. De ugyanez elmondható a csehekről is, hisz az ottani vásárban úton-útfélen kapható a szlovák sztrapacska, amelyet a pozsonyi vásárban nem tapasztaltunk, ott palacsintaformában összetekert, különféleképpen ízesített, de főleg káposztával töltött krumplilángosokat láttunk. A sokat emlegetett knédli jellegzetes körete a cseh ételeknek. Leginkább a szalvétagombócra emlékeztet formájában, ízesítése egyszerűbb, nem olyan változatosan készített, mint a mi gombócaink. Számunkra talán szokatlan, de a csehek egyik kedvelt fogása a vadasan elkészített marhahús knédlivel, tejszínhabbal és áfonyalekvárral megspékelve. A legtöbb húsos fogásuk mellé párolt káposztát fogyasztanak, főleg savanyított káposztából, és a leggyakoribb szárnyas ételük a kacsa, knédlivel, káposztával kiegészítve.

Pozsonyban megtudtuk egy autentikus szlovák étteremben, hogy amit mi sztra­pacskának nevezünk, az náluk egyszerűen brindzás haluska. A sztrapacska ott káposztás étel, savanyú káposztával keverik össze a krumplis galuskát, ha a „mi” sztrapacskánkat vagy az ő haluskájukat a nevén akarjuk nevezni. De a juhturós-tejfölös, szalonnapörcös, krumplival készített galuska is nagyon finom, érdemes ottjártunkkor megkóstolni!

HBN–DK

VISSZA A KEZDŐOLDALRA