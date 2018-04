Ínycsiklandó tavaszi kínálat a debreceni nagypiacon

A tavaszi primőrök közül az újhagyma és a retek csomója 150 forintért is beszerezhető, míg a fürtös paradicsom kilóját például 850-ért árulták, a hazai kígyóuborkáét pedig 550 forintért. Megcsodáltunk dobozos epreket is (melyek 599 forintba kerülnek), valamint nem kevésbé szemet-szájat gyönyörködtető déligyümölcs-költeményeket is, melyek közül egyebek mellett a banán ára 390–449 forint kilónként, a narancsé 349—450 Ft.

Fotó: Vass Attila

A semmihez se fogható hangulatú nagypiacon megnéztük azt is, hogy „a minden étel alapjának számító” tojás mennyit kóstál. Nos, darabonként és mérettől függően 30 és 50 forintot jelző táblákat fotóztunk le a felső szint egyik asztalánál. Meglátogattuk az ugyanott áruló gombaszakértőt is, aki immár fantasztikus külsejű kucsmagombákat is kitett a pultjára. Mint megtudtuk, nem is kellett messzire mennie értük: a Nyírségben teremtek. Elmondása szerint a természetnek van némi lemaradása a korábbiakhoz képest, immár azonban itt a tavasz.

