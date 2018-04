Interneten ismerkedni? Miért is ne!

Az utóbbi évtizedben a szociális média fejlődése nagy hatással van a társas kapcsolatokra. A mai kamaszoknak teljesen természetes az online tér használata, hiszen abban a világban nőttek fel, ahol már számtalan technológiai eszköz áll a rendelkezésükre. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy a világháló nemcsak kikapcsolódást nyújt, hanem számos veszélyt is tartogat.

Jenei-Márku Hajnalka klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus arra hívja fel a figyelmet, hogy ami egyszer felkerül a világhálóra, az sajnos ott is marad, még ha törlik is a bejegyzést. – Napjaink tinédzserei szabadidejük jelentős részét az online térben töltik. Sok esetben a közösségi oldalakat használják arra, hogy szociális kapcsolataikat ápolják. Kutatások eredményei alapján a 18 éven aluliaknál a sok like a népszerűséggel egyenlő, és azzal, hogy sokan szeretik őket. Emiatt az ismerkedésre a valóságszerű világ sok esetben alkalmasabb, otthonosabb tér számukra. A virtuális társkereső csatornák megkönnyítik az ismerkedés első, feszengéssel teli fázisait. Egyszerre több mindenkivel barátkozhatnak, sokkal gyorsabb, instantabb módon, mint az offline térben. Figyelni kell arra, hogy nagyon intim információkat, képeket ne osszanak meg magukról, mert nem tudhatják, hogy ki, mire használhatja fel később – hívta fel a figyelmet a szakpszichológus.

Álruhába bújva

A világhálón gyakori, hogy saját magukból csak a legjobbat mutatják az emberek. Gyakran szelektálják azokat az információkat, amiket megosztanak magukról, a látszatnak pedig nagyon nagy szerepe van. Szép képeket, tökéletes pillanatokat töltenek fel, amik valójában csak átmenetiek, vagy nem valósak.

– Gyakran azt gondolják a fiatalok, hogy akinek vonzó a profilképe, az biztosan okos, kedves, barátságos és őszinte. Ez az úgynevezett holdudvarhatás jelensége, amikor egy benyomás valakiről befolyásolja a vele kapcsolatos további érzéseinket, elvárásainkat is. Tényleges találkozásnál ez jókora elvárásokat szülhet, és nagy csalódásokat okozhat, ha kiderül, hogy semmi és senki sem olyan tökéletes, mint a virtuális térben. Emiatt célravezető, ha valós információkat osztanak meg egymással, és a beszélgetések révén megpróbálják minél jobban megismerni a másik szokásait, tulajdonságait. Figyelembe kell venniük azt is, hogy a valódi, személyes találkozás intimitása is elvész. Ezzel együtt sok olyan kiegészítő információ, ami fontos része lenne a párválasztásnak, mint például, milyen érzés a másik közelében lenni, milyen az illata, nem jelenik meg – tette hozzá a szakember.

Egyáltalán nem lehetetlen, hogy valaki az interneten ismeri meg a társát, és abból tartós kapcsolatot alakítanak ki. Tudniillik, hogy az offline és online térben való ismerkedés között nagyon sok a párhuzam. Ahhoz viszont, hogy a virtuális barátkozásból valódi kapcsolat legyen, személyesen is találkozniuk kell.

– A világhálón való ismerkedés „arctalan”, nem lehetnek biztosak abban, hogy tényleg az a személy ül a képernyő másik oldalán, akinek írja magát. Sajnos nagyon sok a kamu profil, amit vagy szórakozásra, cyberbullyingra (megfélemlítésre) vagy pedig akár a fiatalok szexuális kihasználására használnak fel. Az online társkereső oldalak függőséget is okozhatnak, addiktív (szenvedélykeltő) lehet a sok like, elismerés, pozitív visszajelzés, amit ebben a térben kapnak. Ez a személyiséget is torzíthatja azáltal, hogy irreális elvárásokat támasztanak magukkal szemben; csak akkor vagyok értékes, ha tökéletes vagyok, ha sokan kedvelnek, ha sok követőm van. Ha valaki nem mozdul ki az online térből, és csak az itt kapott visszajelzéseket használja tükörnek önmaga megismerésében, önképének kialakításában, az nagyon elsorvaszthatja a valós kapcsolatait. A hétköznapi, offline interakciók lassúnak, unalmasnak, bonyolultnak tűnhetnek a gyors, instant, felfokozott érzelmi töltést hordozó virtuális reakciókkal szemben. Mivel a kamaszok egyébként is nagyon sérülékeny időszakban vannak, változó érzelmekkel, hangulattal, ez nagy veszélyekkel is járhat. A kamaszkor pszichés feladatai közé tartozik saját nemi identitásuk megtalálása, a szülőkről való leválás, a felnőtt szerep kialakítása, amik valós kapcsolatok híján nagy mértékben sérülhetnek – mondta Jenei-Márku Hajnalka.

Figyelni, mit osztunk meg

A kutatások szerint a „Z” generáció egyik nagy problémája lehet, hogy a felgyorsult világban állandóan ingerekkel vannak elárasztva, és emiatt mindent azonnal akarnak. Emiatt a megélt érzelmek hevesek, gyorsak, és sok esetben csak felszínesek.

– Figyelembe kell venni emiatt azt, hogy az online technika csak az egyik, és nem a kizárólagos, egyetlen eszköze a kapcsolattartásnak, társkeresésnek. Ha az online térben keresnek kapcsolatokat vagy társat, ne állítsanak fel irracionális elvárásokat. Érdemes már az ismerkedés elején őszintének lenni, és tisztázni, valóban mit várnak el egy kapcsolattól. Vegyék figyelembe, hogy ne osszanak meg olyan tartalmat, ami később kompromittáló, megalázó lehet számukra.

– Nagy Emese –

