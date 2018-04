Egy élet munkája látható két órában

Hamar felért a csúcsra a világ legfiatalabb cirkuszigazgatója: ifjabb Richter József még csak 26 éves, mégis elmondhatja magáról, hogy megnyerte azt, amit csak a legjobbak érdemelnek ki – idén januárban Arany Bohóc-díjjal jutalmazták.

A Magyar Nemzeti Cirkusz első embere mindig képes megújulni, állandóan azon töri a fejét, mivel rukkoljon elő. Évről évre friss show-val jelentkezik a társulat, nincs ez másként most sem. Európa egyik legszínvonalasabb és legizgalmasabb műsorát a napokban Debrecenben lehet megtekinteni. A híres artistacsaládból származó Richter József a lapunknak adott interjúban elmondta, elismerései ellenére úgy érzi, még van feljebb. Óriási erőt tud meríteni a közönségből, és bár rengeteg a teendője, élvezi, amit csinál.

Év elején elnyerte az Arany Bohóc-díjat a világ legfontosabb cirkuszfesztiválján, Monte-Carlóban. Mit jelent az ön számára ez az elismerés?

Ezzel elértem az életcélom, sok-sok éve készültünk erre a megmérettetésre, és szerencsére minden úgy alakult, ahogyan elterveztük. A szakmában ez az Oscar-díjnak felel meg, büszkék vagyunk rá, hogy mi érdemeltük ki. Felemelő érzés volt, ahogyan négy­ezer ember felállva tapsolt nekünk.

Hogyan tovább? Van még feljebb?

Úgy érzem, van. Azóta kaptam egy állami kitüntetést, a Hortobágyi Károly-díjat, ez is azt mutatja, hogy jó úton járok, járunk. Rengeteg célunk van még, melyeket meg akarunk valósítani. Külföldi felkéréseink is bőven akadnak, öt évre előre be vagyunk táblázva, decemberben például Stuttgartban fogunk fellépni, a világ legnagyobb karácsonyi cirkuszi felvonulásán.

A díja nyomán a Magyar Nemzeti Cirkusz 2018-as műsora is az „Aranybohóc a porondon” címet kapta. Múlt hét csütörtök óta vannak Debrecenben. Hogy tapasztalja, miként fogadta a cívisvárosi közönség az idei produkciót?

Már az első előadás, vagyis a premier is óriási sikert aratott, a nézők vastapssal jutalmaztak minket a több mint két órás előadás végén. Április 22-ig leszünk Debrecenben, bízom benne, minden fellépésünk után elégedetten távozik majd a publikum. A cívisvárosban ünnepeljük a Cirkuszok Világnapját, amely egy csodálatos esemény, nagyon készülünk rá. Nyílt napot tartunk április 21-én, 11 órától, a kíváncsiskodók bepillantást nyerhetnek a kulisszák mögé, be lehet majd jönni a porondra, az érdeklődők megsimogathatják az állatokat, illetve azt is megnézhetik, ahogyan gyakorlunk.

Mennyit készülnek egy-egy produkcióra?

Azt szoktam mondani, hogy egy egész élet munkáját láthatja a nagyérdemű a fellépéseink alkalmával, ezt nem lehet órákban mérni. Gyerekkorom óta gyakorlok, fejlesztem, tökéletesítem a tudásomat.

Mekkora stábbal dolgozik együtt?

Hetvenfős a társulatunk, valamint több mint száz idomított állat tartozik még a „családunkba”. Elefántok, oroszlánok, zebrák, zsiráfok, púpos tevék, lámák, lovak, és háztáji állatok segítségével tudunk ilyen látványos és izgalmas előadásokat összehozni.

A Gerling Csoport bemutatja hétszemélyes piramisát is | Fotó: S. P.

Sokan csak azt látják, hogy a cirkusz világa csupa csillogás, de nyilván ennek a szakmának is megvannak a maga árnyoldalai.

Igen, én is azt szoktam mondani, hogy két óra fény és csillogás, azonban a közönség nem látja azt a rengeteg munkát, amely e mögött áll.

Fiatalon lett cirkusz­igazgató, ráadásul a vezetés mellett artistaként is fellép. Mennyit dolgozik átlagosan egy nap?

Ez egy huszonnégy órás elfoglaltság, ha csörög a telefon, készen kell állni. Ha valakinek valamilyen problémája van, azt meg kell oldani, és így tovább. Néha nehéz helytállni ebben a szerepben, de felül kell emelkedni a bajokon, sokkal több a jó dolog, mint a rossz. Élvezem, amit csinálok, és azt hiszem, ez a kulcsa az egésznek.

Ha ki akar kapcsolni, mit szokott csinálni?

Szívesen megyek moziba, vagy termálfürdőbe. Korábban profi teniszezőnek készültem, ám végül a cirkuszt választottam. Néha, ha az időm engedi, hobbiszinten még szoktam teniszezni, az is el tudja terelni a gondolataimat, feltölt.

Többször jártak már Debrecenben. Van esetleg kedvenc helye a városban?

Ha Debrecenbe látogatunk, az Aquaticum Mediterrán Élményfürdőbe biztos, hogy elmegyünk. Az nagy favorit, de egyébként az egész város hangulatát szeretem.

HBN

Előadások

Debrecen, Balmazújvárosi út, volt Baumax parkoló

április 11-től 22-ig – hétköznap: 18 óra, szombat és vasárnap: 15 óra és 18 óra

április 22., vasárnap: 11 óra és 15 óra

április 16., hétfő és 17., kedd: szünnap

Cirkuszok Világnapja (nyílt nap) – április 21., szombat: 11 órától 12.30-ig (belépés egy idei műsorfüzet felmutatása/fő)

