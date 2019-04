Tárt karokkal várják az érkezőket

Debrecenbe számos ipari üzem érkezik, élén a BMW-vel. Ez a tény befolyásolja-e, módosítja-e Hajdúböszörmény közép- és hosszú távú fejlesztési terveit?

Nem módosít semmit, hiszen jó néhány éve mi is a megyeszékhely által is járt úton indultunk el. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően a napokban kezdődik az M35-ös autópálya mellett fekvő, az önkormányzat tulajdonában lévő 8,5 hektáros területen a nyugati ipari park fejlesztése. Emellett van egy körülbelül 60-80 hektáros állami terület, és ez így együtt már egy elég jó bázist jelenthet a betelepülő cégeknek, vállalkozásoknak. Hacsak a mi 8,5 hektáros ipari parkunkat nézzük, már az több száz új munkahelyet jelent. Ha közművesítjük a mi területünket, azt közvetlenül tudjuk tovább vinni az állami területre. Amennyiben betelik a mi ipari parkunk, akkor egy területfejlesztési rendelet alapján mi megvásárolhatjuk az államtól azt a 60-80 hektárt. Mielőtt a város 8,5 hektárjának infrastrukturális fejlesztésére beadtuk a támogatás igénylésünket, megkerestük a helyben működő társaságokat, és örömmel tapasztaltuk, hogy vannak fejlesztési szándékaik, mégpedig az ipari parkban. Olyannyira, hogy az előzetes érdeklődés alapján már a helyiek számára is kicsinek bizonyul a terület. Sőt, adásvételi szerződések is születtek. És még nem is beszéltünk a betelepülni szándékozókról! Érdeklődők már vannak. Mi is érezzük azt a fellendülést, ami Debrecenben tapasztalható. Legutóbb egy olyan társaság keresett meg bennünket, aki az egyik debreceni nagy cégnek a beszállítója lesz és ő kifejezetten Hajdúböszörménybe szeretne jönni.

A területen kívül mit tudnak kínálni a betelepülő gazdasági egységeknek?

Hajdúböszörmény Magyarországon az elsők között, 2010-ben fogadta el a befektetésösztönzési programját. Az ipartelepítés egy összetett folyamat, a maguknak helyet kereső gazdasági társaságok nem csupán a pénzen vagy az adókedvezményen keresztül látják a világot, sokkal több dolog érdekli őket. Például a szakképzett munkaerő, a megközelíthetőség, van-e infrastruktúra a területen, milyen iskolák vannak, megtalálják-e dolgozóiknak a sportolási, kulturálódási lehetőségeket. Tehát a pénz fontos, de nem az egyetlen szempont. Apropó oktatás! A már meglévő angol–magyar általános iskolai oktatás mellett, egy másik iskolában, most ősszel elindítjuk a német–magyar két tanítási nyelvű oktatást a térségbe nagy számban érkező német cégek kiszolgálására. A szakképzés lesz a következő lépés. A német nyelven való tanulást a középiskolában is szeretnénk folytatni. A szakképzést szeretnénk ebbe az irányba vinni, de egyértelműen a betelepülő cégek igényei alapján. A mostanihoz képest is egy rugalmasabb szakképzési rendszert kell kialakítanunk. Égető és fontos mindezt rövidesen tisztáznunk.

A fejlesztések hatására nyilván számolnak betelepülőkkel is. Mit tudnak kínálni nekik, mitől lesz vonzó város Hajdúböszörmény azon túl, hogy munkahelyet adhat és hogy közel van Debrecenhez?

Már jó néhány éve az „élhető város” szlogent fogalmaztuk meg. A jövőben is azt szeretnénk sugallni, hogy Hajdúböszörményben jó élni, jó ide költözni. És ez több összetevős dolog. Az egyik ilyen, hogy támogatjuk azokat a fiatal családokat, akik Böszörménybe jönnek például az egyetemi karra tanítani, rendőrségre dolgozni, tehát olyan közfeladatokat látnak el, ami a város működését segíti. Támogatjuk őket lakáshoz jutással is. Sok építkezés van a városban. Jelenleg több lakás épül, mint az elmúlt 10 évben összesen. Lakóparkot szeretnénk kialakítani a város észak-nyugati részében, ami a legközelebb van az autópálya lejárathoz. Ezek mellett a fiatalok itt létét segítő fejlesztésekkel, a korosztályhoz közelálló városfilozófiával állunk elő. A rendezvénynaptárunk szerint 100-150 esemény van évente. Köztük vannak kisebbek is, de ott van az Expo, ami több tízezer embert vonz és európai hírű. A rendezvényeken keresztül jól meg lehet szólítani a fiatalokat. Fontos, hogy a minőség és az érték legyen az elsődleges az önkormányzati rendezvényeken. Marketinges szakemberrel dolgozunk azon, hogy miként tudjuk még vonzóbbá tenni a várost, hogyan tartsuk meg a fiatalokat, hogyan vonzzunk még embereket. A munkahely az egyik legfontosabb, de nem elégséges feltétel. A város lakosságszáma a 2012-es mélypont után ismét emelkedik. Most 31 ezer és néhány száz fő.

Maradjunk még a munkánál, mégpedig a szociálisan támogatott részénél, a közmunkánál. Ebben van országos hírű is. Mi az, ami piaci alapon működhet tovább, hiszen világosan látszik, mind kevesebb a támogatás erre a foglalkoztatási formára.

Már nagyjából most vége van a közmunkának véleményem szerint. A mezőgazdasági programunknak a Hajdú tanya ad otthont. 50 hektár földünk, jószágaink és mezőgazdasági gépeink vannak ott. Ez mindenképpen működhet hosszú távon. Már most vizsgáljuk, hogy Szociális Szövetkezetként vagy a Városgazdálkodási Kft. részeként működhet-e a leggazdaságosabban és legeredményesebben. Az biztos, hogy önfenntartó tud lenni. A másik a vágóhíd és a húsfeldolgozó. Egy ROHU-s pályázaton a húsfeldolgozó fejlesztésre és egy mintabolt kialakítására nyertünk 200 millió forintot. A mintaboltban azonban nemcsak a húskészítményeinket, hanem a Hajdúböszörményben készült termékek teljes palettáját árusítjuk majd – a sajttól a mézeskalácson át a kézműves termékig. Önfenntartó lesz ez is hosszabb távon. A közmunkában foglalkoztatottak számának csökkenése és a szakemberek versenyszférába való távozása miatt nagyon sok, eddig közmunkában ellátott feladatot újra kell szabályoznunk. Nincsenek szakemberek, őket mindinkább a piacról kell vállalkozóként behozni. Például volt közmunkás kőműves- és asztalosbrigádunk, most mindössze három kőművesünk van, asztalosunk egy sincs. Ha járdát akarunk építeni vagy az útjainkat, belvízelvezető rendszerünket karbantartani, szakembert a piacról kell beszereznünk.

A piacról beszerzett szakmunkások nyilván a város költségvetésére is hatással van. Hogy állt össze az ez évi költségvetés? Kijöttek-e már a General Electric (GE) éves 500 milliós helyi adó elmaradása okozta pénzügyi problémából?

A GE-vel kezdem. Javuló tendenciát mutatunk. Nekünk az elmúlt néhány esztendő volt nagyon nehéz a GE-s adómegvonás miatt. Mára ez konszolidálódott. Az állami költségvetés ugyanis kétéves csúszásban finanszírozza az önkormányzatokat. Most, 2019-ben a 2017-es költségvetési számok alapján. A 2017-es költségvetésben már egy alacsony helyi adóbevétellel számoltunk a GE kivonulása miatt. A Tungsram pedig akkor még nem volt. A kettő közti átmeneti időszakban voltunk. A már alacsony bevételhez az állam egy magasabb normatív támogatást adott. Nekünk a 2016-os 2017-es év volt a legnehezebb, mert akkor már nem volt meg a GE félmilliárdos helyi adója, viszont az állami finanszírozás akkor még a magasabb bevételeink szerint, tehát az állam részéről alacsonyabb összeggel történt. A GE után immár egy éve működik a Tungsram. 2019 lesz neki az első teljes gazdasági éve, így 2020-ban látható, hogy mennyi helyi adót tud majd befizetni. Az ez évi költségvetésünket 8 milliárd forintos főösszeggel fogadtuk el, ebből 4,5-5 milliárd forintot tudunk felhalmozásra fordítani. Ezek elsősorban megtérülő jellegűek, például ilyen az ipari park. Ha ott területet adunk el, abból a városnak bevétele lesz, ha pedig termelnek majd, abból iparűzési adó jön. Munkahelyek lesznek, ami magasabb életszínvonalat hoz. Ugyancsak felhalmozás a köz-, az oktatási és a nevelési intézmények energetikai korszerűsítése is. Ezzel nemcsak az épület értéke növekszik, hanem a működtetésük is olcsóbb lesz. Rengeteg olyan beruházásunk van, ami kifejezetten megtérül, kiadást csökkent vagy bevételt hoz a városnak.

Külterületen élőktől hallottuk, hogy nagy a különbség a belváros és a központtól messzebb lévő településrészek fejlettsége között. Van tervük a közelítésére?

Arra kínosan ügyelünk, hogy fejlesztésre ugyanannyit kapjanak a külterületek, mint a belső részek. Rengeteg olyan fejlesztés volt, a csatornázástól kezdve az úthálózatokig, ami a város egészét érinti. Olyannyira, hogy a külső részeken sok helyen különb úttest van, mint a belvárosban. A Déli-lucernásban például négy éve fejeződött be a teljes városrész rehabilitációja. Erre több mint 400 millió forintot költöttünk. Plusz a teljes csatornázottság is megvalósult, hiszen a város legmélyebben fekvő részéről beszélünk. 16 térfigyelő kamerát telepítettünk, járdát készítettünk, az óvodának sportcsarnokot építettünk, utakat tettünk rendbe. Mindig úgy szervezzük a fejlesztést, hogy a külső területek is kapjanak. A legnagyobb probléma azonban a zártkertekben van. A gyakran igen rossz állapotú épületekbe költöztek be a sok esetben többszörösen is hátrányos helyzetben lévő személyek, családok. Főleg a Bocskai 3-as 4-es dűlőre igaz ez. Az ott élők lakhatása segítésére létrehoztunk egy Szőlőskerti Munkacsoportot. Leginkább a sokgyermekes családokkal van gond, ahol a szülők soha nem dolgoztak. Gyerekek nem járnak óvodába, iskolába. Innen ki kell szabadítani ezeket az embereket. Tapasztaljuk, nehezen változtatnak az életükön.

Mindez hogyan csapódik le a közrendben, közbiztonságban?

Messze van a városhoz, nincs hatással a város közrendjére, közbiztonságára. A szőlőskertekben gyakran fognak el körözött személyeket. A városban nyugalom van. A Rendőrség a 2018-as év értékelésében nagyon szép eredményekről számolt be. Országosan is büszkék lehetünk erre. A Rend­őrségen kívül a Polgárőrség is segít. Jól működő, országosan is kiemelkedő Polgárőrségünk van. Az óriási, 25 ezer hektáros határunk védelmére Mezőőrséget hoztunk létre, ők is magas színvonalon teszik a dolgukat. Városunkban Közterület-felügyelet is van, sőt közfoglalkoztatottakból Városőrséget is szerveztünk. Tagjai a játszóterek, és az olyan közterületek rendjére vigyáznak, amelyeket a Rendőrség és a Polgárőrség már nem biztos, hogy győzne. És sokat segít a Rendőrségre bekötött több mint 50 térfigyelő kamera is. A térfigyelő-hálózatot az idén tovább bővítjük.

Ha a jövőről beszélünk, nem maradhat ki a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara, amely Hajdúböszörményben működik.

Szeretnénk létrehozni a Hajdú Egészségügyi Fejlesztő Centrumot. Az egyetemi karon már most tanuló 250-300, de két év múlva mintegy 600-800 gyógypedagógia szakos hallgató számára ugyanis nincs annyi gyakorlóhely, mint amennyi kellene. Egy beteg kislány édesapja azzal keresett meg bennünket, hogy szakemberekkel kidolgozta egy egészségfejlesztő centrum tervét. Ezt megvitatta szakemberekkel, akiktől kiváló szakmai ajánlása van. Mégpedig a veleszületett, illetve felnőtteknél baleset vagy betegség következtében kialakult betegségben szenvedők szanatóriuma létrehozására. A beszédtanítástól kezdve a társadalomba való vissza-szocializációig mindennel foglalkozna az intézmény, amely szállodai színvonalú ellátást biztosítana a gyógyulni vágyóknak. Mi ezt a gyógyfürdőre, a gyógyvízre alapoznánk. Az összes szükséges orvosi ellátás mellett lenne benne mozgásos terápia, állatsimogatás, mezőgazdaság, zeneterápia is, tehát minden, ami az ide érkezőket segíti. A szanatóriumot az egyetemmel közösen tervezzük. Ez nemcsak Magyarországon, hanem Európában is egyedülálló lenne.

– Kovács Zsolt –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA