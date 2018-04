Interjú Imre Istvánnal, a földesi madársuli létrehozójával

Náluk a madarak és a négy macskájuk családtag, ha új családtag érkezik, bemutatják őket egymásnak. Kijelenthetjük, hogy ez a héják, karvalyok, papagájok, sólymok világa.

Húsz éve foglalkozik madarakkal és figyeli a Sárrét és a Bihari Sík madárvilágát. Nemcsak fürkészi titkait, hanem annak egyik legjobb ismerőjeként át is adja ismereteit a környezetének és az érdeklődő gyermekközösségeknek az itt élő Imre István. Gyorsan változó világunkban küldetéses amatőr ornitológusként, és immár solymászként is, nap mint nap a madárvilág megőrzéséért munkálkodik. Az Eötvös utcai lakóházuk hatalmas udvarán álló röpdékben és kifutókban egykor negyven madárfaj élt, ma már alig tíz faj a lakójuk. Vándorsólyom, galambász héja, karvaly, héja, kisbagoly, többfajta papagáj található madáriskolájuk otthonában.

Modern világunk nem kedvez a madárvilágnak. Hogyan jutott eszébe a Földesi Madár suli létrehozása?

Minden megváltozott környezetünkben. Változó világunkban számtalan környezeti hatás miatt fogyatkozik a madárvilág. Szokatlan lenne világunk madarak nélkül. Láttam, hogy a gyerekeket alig érdekli a természet, még jó időben sem mozdulnak ki a mobiltelefon, tablet mellől. Szerettem volna nekik új elfoglaltságként átadni a madárszeretetet. Helyi természetvédelmi szervezetek meghívása alapján több madársimogató és madárgyűrűzési programra kaptam felkérést. Megláttam ott a gyerekek arcán az érdeklődést, azt, hogy nem csak a madarak röpködése, hanem azok okossága, figyelme, alkalmazkodó képessége is érdekli őket. A madarakról szerzett tudásom átadása motivált, amikor öt éve létrehoztam a madár sulit.

Több település címermadara a sólyom. Hogyan választotta e nagyszerű, de időigényes sportot, a solymászatot, miért kedvelte meg ezt a ragadozó madárfajt?

Mindig is vonzott a ragadozó madarak világa. Több vizsgát kellett letennem és számtalan előírásnak kellett megfelelnem, hogy ragadozó madarakkal is foglalkozhassak. Vándorsólymom egy éves, hím. A gyerekek a bemutatóimon mindig megcsodálják, közelről. A bizalom, hogy sapka nélkül a gyerekek megcsodálhatják, sőt a bátrak kézre is vehetik. Csodálatos, ahogy vadászik a 350 kilométeres repülési sebességével. Négy vizsgát kellett letennem, hogy megszerezzem a szükséges engedélyeket, de minden fáradságot megért ennek a csodálatos, misztikus vadászatnak az elsajátítása, a madár röptetése és visszahívása. A Hungaricum bizottság a kulturális örökségek közé felvette a magyar solymászatot. Tiszaszentimrén részt vettem a hungaricumok kiállításán, ahol nagy öröm ért. A bemutatóm után gyönyörű kalocsai mintát hímzett solymász kesztyűmre az ott kiállító Pandurné Marcsa néni. A solymászat idomított ragadozó madárral való vadászat. Ebbe beletartozik a héja, a karvaly, a vándorsólyom, a szirti sas, sőt még a baglyok is. Nekem is van kisbaglyom, de őt a gyerekek miatt szereztem be. Azt tapasztaltam, hogy a madarat jobban megismerik a gyerekek, ha láthatják is, amit a tankönyvekben már előzőleg olvastak. Egy-egy bemutatónk után, ahol mesélünk az életmódjáról, az élőhelyéről, a táplálékláncról is, ezek az ismeretek így sokkal jobban megmaradnak az emlékezetükben.

A madár suli programjait nagyon megkedvelték a gyerekek. Mit tanulhatnak ezeken az interaktív bemutatókon?

Bemutatóim célja, hogy a gyerekek érzékeljék, hogy a madarak milyen okosak, és hogy milyen kapcsolatot tudunk kialakítani velük. A bemutatók általában egyórások. A kis papagájok képesek félórás show-ra is. A ragadozó madarak bemutatásakor beszélünk a solymászat történetéről és a madarak felépítéséről. Van olyan faj, amely nyolcszáz méterről meglát egy szitakötőt. Ez olyan, mintha mi harminc méterről olvasnánk a könyvet. Míg az ember 25 képet képes rögzíteni egy pillanat alatt, addig a madarak 160 képet rögzítenek. A ragadozó madár a hang- és arcmemóriája alapján ismeri fel a gondozóját. Hiába nyújtják fel tízen is a kezüket a bemutatón, hogy odaszálljon a madár, az engem fog választani. Földesen és a környező településeken tartok bemutatókat, fogadok csoportokat. Sajnos a külföldi fellépés az engedélyezés miatt nagyon körülményes még ma is.

Udvarukon több madárfaj él háziállataival együtt. Békés ez az egymás mellett élés?

A papagájok képesek megszokni a ragadozók jelenlétét, így a macskák vagy a kutya közelségét is. Annyira intelligensek, hogy tisztában vannak azzal, hogy a röpde hálója megvédi őket a támadóktól. Nálunk a madarak és a négy macskánk családtagnak számítanak. Ha új családtag érkezik, bemutatjuk őket egymásnak. Így, ha új macska érkezik, sorra bemutatom a nálunk lévő madaraknak, természetesen határozottan figyelmeztetve a békés egymás mellett élésre őket.

A madársuli egy új dimenziót nyitott meg a madarak világa felé. Hogy látja: ez a családi hobbi elérte célját?

A feleségem és Tímea lányom nemcsak a bemutatók során segítenek, hanem részt vesznek a madarak betanításában is. Egy-egy sikeres bemutató, a gyermeki nevetés, öröm, a csillogó szempárok látványa nagy boldogság számunkra. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek. A madarak betanítása nem munka, nem nyűg számomra, hanem igazi szórakozás. A közeljövőben, az iskolákban megtartásra kerülő természetismereti órákat szeretném tökéletesíteni. Azért, hogy játékos tanítással minél többet megmutathassak a felnövekvő nemzedéknek interaktív kalandozással a madarak csodálatos világából.

– Péter Imre –

