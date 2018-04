Az emberek nem szeretnek orvoshoz járni, pedig a rendszeres szűrés életeket menthet

Mennyire jellemző hazánkban a szájüregi daganatos megbetegedés?

Magyarország Európában első helyen áll a szájüregi daganatok megjelenésében és a halálozásban is. Főleg a férfiakat érintő megbetegedésről van szó. Évente több mint négyszázezer új beteget diagnosztizálnak világszerte, a túlélési arány pedig kevesebb, mint ötven százalék. A habitus, az életstílus miatt – rengeteg alkoholfogyasztás, dohányzás, helytelen táplálkozás, stresszes életmód – alakul ki. Nem szeretnek az emberek orvoshoz járni, fogorvoshoz pedig pláne nem. Ha viszont nem megy valaki időben, és csak előrehaladott stádiumban keresi fel a doktort, akkor már késő – ez is közrejátszik a magas halálozási adatokban. Mindezt erősíti a szájhigiénia hiánya: az emberek nem szeretnek fogat mosni, a baktériumok letelepednek, elindulnak a gyulladásos folyamatok, és pillanatok alatt kialakulhat a daganat. Félévente, évente el kell menni egy szűrésre, főleg negyvenéves kor felett. Ilyenkor, ha az orvos észrevesz valamit, tovább tudja küldeni a beteget a megfelelő vizsgálatokra. Nyilván a legegyszerűbb az lenne, ha mindenhol lenne tumormarker-vizsgálat, amiből könnyedén kiderül a daganatos elváltozás. Erre azonban még nincs lehetőség.

Hogyan lehet megelőzni?

A prevenció nagyon összetett folyamat. Egyrészt kerülnünk kellene a szervezetünk számára káros ételeket és italokat. Ha valaki úgy dönt, hogy alkoholt fogyaszt, tiszta minőségűt válasszon, és csak keveset igyon. Nagyon fontos a korábban már említett szűrővizsgálat is a megelőzésben. Továbbá törekedni kell a helyes táplálkozásra és életvitelre. Ép testben ép lélek – így szól a mondás. Nem véletlenül. Nagyon fontos, hogy lelkileg is pihenjünk, töltekezzünk. Mindig legyen az ember életében olyan időszak, amikor ki tud kapcsolódni, és ha ezt össze is tudja kötni valamilyen sporttevékenységgel, akkor duplán jó. Általában az emberek a munkahelyükön statikus mozgást végeznek, de az nem olyan, mintha egy 10-15 perces gimnasztikával átmozgatnák az egész vérkeringést. Fontos a mozgás.

Mik a szájüregi daganat tünetei?

A legelső tünet, amit nagyon jól lehet már látni, az a fehér lepedék megjelenése a nyelven, illetve alatta. Ez egy úgynevezett rákmeg­előző állapot. Ilyenkor már nagyon oda kell figyelni, jobb esetben nem lesz belőle daganat. Az erős gyulladási folyamatokat is intő jelnek kell venni. Az állandó fájdalom, az étvágytalanság, a hirtelen fogyás mind-mind tünet lehet.

Mik a kezelési lehetőségek?

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet támogatja a sebészi eltávolítást, a kemo- és sugárterápiát, valamint a biológiai terápiákat is. Ezek egy részének azonban nagyon komoly mellékhatásai vannak. Külföldön elérhetőek olyan jól működő terápiák, amikkel sokkal nagyobb a gyógyulási arány. Ezek azonban sajnos szinte a megfizethetetlen kategóriába esnek.

„Megértettem a daganatok biológiáját, tudtam, hogy mi áll a molekuláris hátterében, de vajmi keveset sejtettem arról, mit érezhet egy beteg. Most azt érzem, értem a betegséget mindkét oldalról” | Fotó: Molnár Péter

Megjelent egy hír, miszerint az ön segítségével egy ötéves kislány szervezetéből eltűnt két daganat. Mit tudhatunk erről?

Több molekula is van a kendernövényben, az egyik – ami nem drog – az a kannabidiol, vagyis a CBD. Számtalan betegséget tud kezelni, és képes a kemoterápia mellékhatásait csökkenteni. Körülbelül fél évet már arra szenteltem az életemből, hogy megértsem a hatásmechanizmusát, kitapasztaljam, hogy milyen mellékhatásokat, milyen tüneteket tud kezelni? Például képes a vércukorszintet beállítani vagy csökkenteni az ízületi fájdalmakat. Az alkalmazása annyira személyre szabott, annyira máshogy működik mindenkinél, hogy nem is lehet a gyógyászatban általánosan bevezetni. A munkám mellett ezzel foglalatoskodom, azért, hogy a daganatos betegek életminőségét javítani tudjuk a szükséges terápia mellett. Már több esetben leírták a CBD rákellenes hatását. Én nem emiatt kezdtem el vele foglalkozni, hanem azért, hogy a betegek életminősége jobb legyen – persze ha még a daganat­ellenes hatása is beválik, az külön siker.

A kislány esetére a Debrecenben Hallottam közösségi csoportban figyeltem fel. Egy felhívásban kupakok gyűjtésére kérték az embereket, amiket az ő megsegítésére ajánlottak fel. Nagyon sok sugár- és kemoterápiát kapott, ami az ő ötéves szervezetének nagyon megterhelő. Felvettem az édesanyjával a kapcsolatot, aki megerősített abban, hogy a terápiáknak nagyon sok mellékhatása van: fájtak az ízületei és a csontjai. Én felajánlottam neki, hogy segítek hat hónapnyi CBD adagot szerezni. Csináltam egy jótékonysági felhívást, összegyűlt a pénz, és eljutott a kislányhoz a CBD. Már az első hónapban sokkal jobban volt, nemrég pedig arról számolt be az anyuka egy MRI-vizsgálat után, hogy a korábban megjelent két agydaganat teljesen eltűnt a kislány szervezetéből.

Akkor ezek szerint a CBD segíthet a gyógyulásban?

Az a baj a CBD-vel, hogy nincs általános protokoll. Ráadásul sokan – felismerve a keresletet – úgy árulják, hogy igazából nem is értik a molekuláris hatásmechanizmusát. A betegek pedig sajnos meg is veszik jóhiszeműen, hiszen mindenki szeretne meggyógyulni, jobban élni. Én sem mondom azt, hogy ettől el fog tűnni a daganat, mert akkor egy sarlatán lennék. Tudom, mi ez, elmagyarázom, miben segíthet, ha pedig van más jótékony hatása is, akkor annak örülünk. Ha például van egy tüdődaganatos beteg, akinek kemoterápiát kellene kapnia, de a szervezete nem elég erős hozzá, a CBD segíthet a szervezet megerősítésében. De nem mondom senkinek azt, hogy ettől meggyógyul. Az felelőtlenség lenne.

Sokszor jelennek meg olyan szalagcímek, hogy megvan a rák ellenszere. Legutóbb a Stanford Egyetemhez kötődő hír jelent meg. Mi a véleménye erről?

A Stanford Egyetemen egy lokálisan alkalmazható terápiát fejlesztettek ki. A ráknak azt a tulajdonságát próbálják visszafordítani ezzel a kombinációs terápiával, amivel a rákos sejt ki tud bújni az immunrendszer alól. Ezt úgy tudnám szemléltetni, hogy például van valakinek egy pajzsa, nem látom, de ha lyukat török rajta, akkor igen. Onnantól tudom, hogy valami hibás, nem működik jól, hiába ott van a pajzs. Ezzel azonban az a probléma, hogy egy mesterségesen létrehozott egérmodellen fejlesztették ki, ami habár nagyon hasonló az emberi szervezethez, sosem lesz emberi. Ami egéren működik, nem biztos, hogy emberen is fog. Viszont ez egy nagyon jó irány, hiszen a kutatók már nem azt akarják megérteni, hogy hogyan lehet minden rákos sejtet egy valamivel elpusztítani, hanem azt, hogy azokat a folyamatokat hogyan lehet visszafordítani, amivel az összes rákos sejt ki tud bújni az elpusztítási folyamatok alól.

Sok kétségbeesett beteg az alternatív gyógymódok felé (is) fordul. Mi a véleménye erről?

Az emberek sajnos nem értik meg azt, hogy ha valakinél bizonyos idő alatt kialakul egy daganat, akkor azt nem lehet hirtelen meg nem történtté tenni. Ha például valaki húsz évig dohányzott, és egyik napról a másikra leteszi, annak a húsz évnek a nyoma nem múlik el. Amikor az emberek szembesülnek a diagnózissal, megijednek, és hirtelen teletömik a szervezetüket mindennel, amiről az interneten azt olvassák, hogy jó. Viszont az egyensúly így is felborul, hiszen egy üres szervezetet akarnak megtölteni – nem fog menni. Vannak persze olyan természetes növények, amik jótékonyan hatnak, de mindig törekedni kell az egyensúlyra. A legfontosabb a helyes táplálkozás, dietetikusok tudnak ebben segíteni. Az alternatív „megoldások” valakinél működnek, valakinél nem, betege válogatja. Egy rosszul adagolt dózis pedig akár halálos is lehet. Azt tanácsolom, hogy mindig kérjék ki szakemberek véleményét ezek használatáról. Fontos a mellékhatásokat is figyelembe venni, hiszen lehet, hogy egy szer valamilyen gyógyszer szedése mellett nem a kívánt eredményt hozza. Fontos tudni, hogy csodaszerek nincsenek. A CBD sem az, nem gyógyít meg mindent, de segíthet a mellékhatások leküzdésében.

Hogyan látja, mennyire fontos foglalkozni a betegek lelkével?

Rengeteg múlik rajta. Több mint 23 évig tanultam, mire eljutottam idáig. A legutóbbi 5-6 évemet csak a daganatoknak szenteltem. Megértettem a biológiáját, tudtam, hogy mi áll a molekuláris hátterében, de vajmi keveset sejtettem arról, mit érezhet egy beteg. Hogyan éli meg attól a pillanattól kezdve, hogy bejelentik neki, hogy „uram, önnek rákja van.” Három év alatt naponta 40-50 beteggel beszéltem – online, telefonon és személyesen –, de meg kellett tanulnom, hogy hogyan beszélgessek velük. Most azt érzem, értem a betegséget mindkét oldalról. Nagyon sokan keresnek, szívesen segítek, de az én időm is véges, és vannak más tennivalóim is. Akik nem tudnak türelmet gyakorolni, sajnos nem tudok velük mit kezdeni. Megtehetném, hogy mindenkinek két perc alatt mondok véleményt, de azzal nem segítek. Így csak akkor foglalkozom valakinek az „ügyével”, ha tényleg van lehetőségem beleásni magam, hogy ne tegyek felelőtlen kijelentéseket.

– Vass Kata –

