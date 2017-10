Önéletrajz anekdotákkal

A kilencvenedik életéve felé közelítő Papp Lászlónak újabb könyve látott napvilágot, immár a tizenegyedik. Kész a leltár címen. Ez alkalomból folytattunk vele villámbeszélgetést.

Ön a könyvei között nem sorolja fel A bibliográfiai bevezetés a történelem szakos hallgatók számára című egyetemi jegyzetét. Ez egyszeri kirándulás volt?

Papp László: Azt könyvtáros koromban készítettem, s csak a szakmát érdekelheti. De én történésznek készültem s mihelyt módomban állt, főleg már nyugdíjasként, történelemmel foglalkoztam.

Tegyük hozzá, akár az egyetem történetéről írt, akár a szocialista hétköznapokról, vagy nagy emberekről, a humor át-meg átszövi a szövegeket. Egyik könyvének a címe is: Politika, humorban pácolva.

Papp László: Nehéz idők szereplői és tanúi voltunk. De a népet humora, anekdotázó kedve, vicc iránti fogékonysága nem hagyta cserben. Sőt, talán egyetlen korban sem született annyi vicc, mint például a Rákosi-érában. Karinthy Frigyes, a legnagyobb magyar humorista is azt tartotta, hogy elvész az az ország, amely elvesztette humorát.

Legújabb könyve egy sajátos önéletrajznak tűnik.

Papp László: Az is, de az önéletrajzi fonal bele van szőve történelmünk utóbbi hatvan-hetven évének szövetébe, főleg anekdotakincsébe. A vicc, az anekdota, mint csepp a tengerben, tükrözi a társadalom mindenkori állapotát, az emberek mentalitását. Ezt jól tudják és méltányolják a történelemtudósok is. Akikkel kapcsolatban állok, ennek kifejezést is adtak. Néhány véleményt közlök is könyvemben.

A József Attilától kölcsönzött cím egyértelműen azt sugallja, hogy ez valamiféle összegzés, befejezés. Jól gondoljuk?

Papp László: Igen. Az itt közölt anyag – némi kiegészítésekkel – azt foglalja magába, ami az „Amikor a Nagyerdő még a Bem térig ért” című könyvemből kimaradt. Magas életkorom és egészségi állapotom miatt már nem gondolhatok újabb könyvre. Hiszen volt olyan munkám, amelyet öt évi felkészülés előzött meg: könyvtári, levéltéri kutatás. Csak az tudhatja igazán, aki maga is foglalkozik ilyesmivel, hogy mivel jár egy-egy könyvhöz az adatgyűjtés. Ehhez, amint a felhasznált irodalomjegyzék mutatja, 128 forrásmunkát olvastam el.

