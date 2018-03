„Megtanultam önálló lenni színészként Debrecenben”

A tizenkét kiváló énekesből és egy ütőhangszeresből álló csapat egyik tagja, Borbás Erika a városban kezdte pályafutását, egykoron a Csokonai Színházban színészkedett.

Mikor játszottál Debrecenben?

Egészen a színészi pályám elején. A színiiskolát 1997-ben fejeztem be Békéscsabán, ahol a vizsgaelőadásunkban látott meg Pinczés István. Ő a Csokonai Színház volt direktora, és akkor főrendezője volt. A Dzsungel könyve musicalbe hívott, amit a következő évadban végig játszottunk. Első színházam volt.

Hogyan emlékszel vissza a városban eltöltött időszakra?

Nagyon szerettem Debrecent! Az egyik kollégámmal közösen béreltünk egy pici lakást nem messzire a színháztól. Ha nem volt előadásunk, a futó darabokat néztük esténként, ismerkedtünk a társulattal és sok helyen megfordultunk a városban. A legjobban a nagyerdei parkban szerettem barangolni.

Hogyan alakult később a színészi életed?

Sokat köszönhetek a debreceni évnek. Megtanultam önálló lenni színészként. A közeli Nyíregyházán is sikerült dolgoznom kicsit, hiszen sokszor átugrottunk “Debróból” (így hívtuk), hogy nézhessünk ott is előadásokat. Az énekes szerepek találtak meg mindig, így sikeres meghallgatás útján kerültem a Győri Nemzeti Színházhoz, ahol 7 évig voltam tag, majd a Musical Színház társulatához szegődtem. Szabadúszóként fél Európát bejártam egy nemzetközi csapat tagjaként egy musical gálasorozattal, végül megállapodtam Budapesten. A család volt a legnagyobb szerepálmom, azt megkaptam. Jelenleg a Veres 1 Színház foglalkoztat, de játszhatom idén a Hófehérke és a Dr. Szöszi musicalekben is.

Budapest Voices | Fotó: Máté Balázs

Öt évvel ezelőtt a Budapest Voices alapító tagja lettél. A társulattal szemben mennyivel másabb kórusban alkotni?

Szinte nincs különbség, de mégis más. Mindkét folyamat eredményét egy hosszú, közösen felépített, koncentrált próbaidőszak adja. A csapat egy közös célért dolgozik. Ha színészként próbálok, számomra a jelenetek zeneként működnek. A partnerek hanghordozása, a mondatok egymásutánisága, a beszédritmus kiadja a muzsikát. Kórusban nagyon együtt kell rezegni. Egy pici félreintonálás megbillenti a harmóniát. Figyelünk egymásra. Az azért biztos: színházban nem adatik meg, hogy 5 éven át ugyanazok a partnereim legyenek.

Mi újság a Budapest Voices háza táján?

Tavasszal ünnepli fennállásának ötödik évét az együttes. Debrecenben is szülinapozunk, március 31-én ugyanis a Nagyerdei Víztoronyban koncertezünk. Egy másfél órás best of programot adunk el, többek közt Tankcsapda, Quimby, Péterfi Bori és Kowalsky meg a Vega slágereket. Jelenleg készül a harmadik lemezünk, ami ősszel jelenik majd meg.

