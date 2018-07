Inkább városon belül kapcsolódnak ki

Mátyus Bettina, egészségügyi asszisztens

Nem igazán szoktam kirándulni járni, nem is tudom mikor voltam utoljára. Nincs is rá időm, hiszen most vagyok túl egy vizsgaidőszakon. Ha tehetném, akkor a Balatont választanám.

Szabó Viktória, egészségügyi asszisztens

Nagyon ritkán járok kirándulni. Csak sétálni szoktam a barátaimmal a Nagyerdőn vagy a belvárosban. Nyaralást nem terveztem idén, de a Balatonra vagy külföldre szívesen elmennék.

Szabó István, nyugdíjas

Manapság már nem járunk kirándulni, de régebben szerettük a gyerekekkel meglátogatni a Fancsika- vagy a Vekeri-tavat. Kedveltük az erdős részeket, nagyjából ezeket is ismerjük.

Seres Lászlóné, nyugdíjas

Ha nyaralásról van szó, akkor inkább a Mátrát szoktuk választani. De itt helyben is szoktunk sokfelé járni. Főleg a múzeumok, a színházak valamint a Nagyerdő környéke az, ami érdekel minket.

HBN | Fotók: Matey István

