Inkább itthon érvényesülnének

Ebben az évben is kiadta a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a 2018–2019-es tanév ösztöndíjra jogosító hiány-szakképesítéseinek listáját – minden tanévre vonatkozóan kormányrendelet határozza meg, hogy melyek azok, amelyek hiány-szakképesítésnek vannak minősítve.

A hiányszakmák körét megyénként határozzák meg. Minden megyében húsz szakmát jelölnek hiányszakmaként, melyből 5 szakgimnáziumi, 15 szakközépiskolai szintű szakképesítés.

Tirpák Zsolt, a Debreceni Szakképzési Centrum (DSZC) főigazgatója elmondta, a Szabóky Adolf ösztöndíj keretein belül a hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű oktatásban részt vevő tanulók – tanulmányi eredményük alapján – 10 ezertől 50 ezer forintig terjedő összeget kaphatnak. Ráadásul a hiányszakmát választó tanulók, ha duális képzésben vesznek részt, további ösztöndíjban részesülnek, melyhez hozzájönnek még a cégek saját ösztöndíjai. Mindennek eredményeképpen egy jól tanuló, rendszeresen iskolába járó diák havi 70 000 forintot is kézhez kaphat.

És természetesen azt is lehet látni, hogy végzés után jó eséllyel és jó fizetéssel lehet elhelyezkedni a hiányszakmákkal érintett területeken.

Ebben az évben is megjelent az idei tanévre vonatkozó Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképzések listája. Ezek azok a szakmák, amelyekből szakember hiány van, így a képzés elvégzése után a tanulók jó eséllyel tudunak majd elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A hajdú-bihari lista a következő szakmákat tartalmazza: ács, állattartó szakmunkás, elektromechanikai műszerész, elektronikai technikus, épület- és szerkezetlakatos, festő, mázoló, tapétázó, gazda, gépi forgácsoló, gépjármű mechatronikus, gyakorló ápoló, kertész, kőműves, mezőgazdasági gépész, női szabó, nyomdaipari technikus, szerszámkészítő, szociális gondozó és ápoló, szoftverfejlesztő, vegyész technikus, villanyszerelő.

Ahol az ösztöndíj sem segít

– Ezekben a szakmákban a végzés után a tanulók jó eséllyel és jó fizetéssel tudnak elhelyezkedni. A legkedveltebbek a szakgimnáziumi szintű képzések, azaz a szoftverfejlesztő és a vegyésztechnikus, de népszerű a szakközépiskolai képzésen belül a villanyszerelő is. Sajnos, van ahol az ösztöndíj és a biztos elhelyezkedés sem motivál, az építőipari szakmák – ács, festő, mázoló, tapétázó, kőműves – egyáltalán nem keresettek.

Tévhit, ha valaki azt gondolja, ott csak nehéz fizikai munkát lehet találni”

– hívja fel a figyelmet Tirpák Zsolt.

Egyre nagyobb az igény

Mióta hiányszakmának számít, érezhetően megugrott a női szabó képzésre jelentkezők száma a DSZC Könnyűipari Szakközépiskolában is. Babics Zsanett Zsuzsanna tizenegyedik osztályos tanuló az elméletet az iskolában, a gyakorlatot egy külső műhelyben, egy vállalkozónál végzi. Ily módon a diákok a tanmenet mellett pluszfeladatokat is végeznek.

Fotó: Matey István

– Mindig is vonzott a divat, érdekelt, hogyan készülnek a ruhák. Tudatosan választottam ezt a képzést, hiszen ad egy végzettséget, ráadásul egyre nagyobb az igény a női szabókra. A tanulmányaim befejezte után a jövőmet Magyarországon képzelem el, de nem Debrecenben, hanem Budapesten vagy Tatabányán nyitnék egy vállalkozást – árulta el Zsuzsanna.

Bágyok Bence informatikát tanul a DSZC Baross Gábor Középiskolában. A szoftverfejlesztőnek készülő tizenegyedikes diák családjában nem ismeretlen ez a szakterület.

Bágyok Bence | Fotó: Matey István

– Édesapám és a bátyám is webfejlesztéssel foglalkozott, így már korán belecsöppentem a számítógép világába. Otthon építettem már magamnak saját gépet is, amit jelenleg is fejlesztgetek, de mellette van egy laptopom, hogy akkor is tudjak programozni, ha máshol vagyok. Úgy gondolom, a diploma megszerzése után saját vállalkozást indítok. Itthon szeretnék érvényesülni, mivel a rengeteg külföldre kivándorló miatt megnövekedtek a bérek.

Ez nem feltétlenül Debrecen lesz, hiszen egy laptoppal, mobilinternettel, no meg árammal szinte bárhonnan lehet dolgozni.

MSZ

