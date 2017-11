Ingyenes szűréssel az ép fogakért

Hatéves korukra a gyerekeknek átlagosan 5 rossz foguk van, a felnőtt korosztály fogainak pedig fele beteg vagy tömött. Egy átlag magyar felnőttnek 10 foga hiányzik, de a fogágy- és az ínygyulladás is nagyon gyakori probléma. Az aggasztó hazai statisztikákon, valamint a város és a régió lakosainak szájüregi egészségén igyekszik javítani a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara, ezért november 8-án, szerdán és 11-én, szombaton ingyenes Fogászati Szűrőnapot szervez.

– Szeretnénk tudatosítani a rendszeres ellenőrzés fontosságát, mert a rossz fogak súlyos szövődményekhez is vezethetnek. Nemcsak a szájban alakulhatnak ki gyulladásos folyamatok, de az elhanyagolt fogágybetegségek komoly szisztémás betegségeket – például szív-érrendszeri betegségeket, ízületi vagy bőrproblémákat – is okozhatnak vagy fenntarthatnak. Ugyanakkor egész Európát tekintve, hazánkban halnak meg a legtöbben szájüregi daganat miatt, amit a dohányzás és az alkoholfogyasztás mellett az elhanyagolt szájhigiéné és elmulasztott szűrővizsgálatok miatti késői felismerés okoz – figyelmeztet Nemes Judit, a Fogorvostudományi Kar docense.

A Fogászati Szűrőnapokon a fogazat áttekintése mellett rákszűrést is végeznek majd a negyed- és ötödéves fogorvostan hallgatók, akik szakorvosi felügyelettel ellenőrzik a pácienseket. A hagyományosnak számító eseményen eddig minden évben csaknem 300-an éltek a díjmentes vizsgálatok lehetőségével. Az idei már a hetedik nyílt nap lesz és minden korosztályt várnak, még a csecsemőket is.

– Az első fogászati vizitet a babák egyéves koráig szoktuk javasolni, mert már a legelső fogacskák megjelenésekor fontos az ellenőrzés és a szülőkkel való konzultáció – tanácsolja a szakember.

A nyílt nap kiváló lehetőség arra is, hogy a gyerekek ne egy fájdalmas, kellemetlen beavatkozás alkalmával találkozzanak először a fogorvossal: a szűrőnapon játékos foglalkozásokon, bohócdoktor közreműködésével ismerkedhetnek meg a szájápolási szokásokkal.

A látogatók felvilágosító előadásokon is részt vehetnek, ahol a helyes fogápolás mellett az elektromos fogkefék, a fogselyem és a különféle fogköztisztító kefék megfelelő használatát is megmutatják, valamint kitérnek a nyelvtisztítás fontosságára is. A szükséges fogászati kezelések igénybevételéhez a szűrést követően időpontot lehet egyeztetni. A töméseket és a szájhigiénés beavatkozásokat ingyenesen végzik el, a fogpótlások esetén pedig csak a fogtechnikai díjat kell kifizetni.

A medikusok november 8-án, szerdán 17 és 19 óra között, illetve november 11-én, szombaton 9 és 13 óra között a Fogorvostudományi Kar épületében (Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) várják az érdeklődőket, akik ez idő alatt ingyenesen hajthatnak be a Klinikai Központ területére.

