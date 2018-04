Ingyenes segítség az informatikában

Hogyan lehet ügyfélkapun online ügyeket intézni? Hogyan lehet egy önéletrajzot a legegyszerűbben elkészíteni? Miként kell egy felvételi jelentkezési lapot online kitölteni? Hol lehet érdeklődni a szociális juttatások iránt? Hogyan lehet megnézni, hogy valaki milyen bérrel, illetve hogy egyáltalán be van-e jelentve? Többek között az ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre igyekszik választ adni a három éve alakult Alapítvány a Hátrányos Helyzetű Fiatalok Digitális Felzárkóztatásáért elnevezésű szervezet, melynek célja, hogy a mindennapi gyakorlatban szükséges, informatikához köthető tudást kapjanak a hátrányos helyzetben élő fiatalok.

Hárman három irányból

– A mai világban a digitalizáció erőteljesen megjelent, ahogyan a technika halad előre, minden kezd átállni ezen digitális eszközök használatára. Például az önkormányzathoz egy időpontfoglalás is online történik. Az ilyen és hasonló ügyintézések pedig olyan alapvető készségeket követelnek meg a lakosságtól, amelyeket nem biztos, hogy egy hátrányos helyzetű térségben könnyen meg lehet szerezni. Az a célunk, hogy annak, aki rászorul, biztosítsuk ezeket a minimális, a mindennapi életben szükséges kompetenciákat – mondta dr. Harangi Balázs, az alapítvány elnöke, aki már több mint öt éve oktat a Debreceni Egyetem Informatikai Karán, így ő a fiatalokat az oktatásból átemelt alapvető informatikai ismeretekkel gazdagítja. A fiatalok tanítását szívügyének tekinti, jelenleg a Szent Miklós Görögkatolikus Diákotthon aktív mentora is.

Az alapító, Flórika András az üzleti életben való elindulást segíti, a szükséges informatikai ismereteket és az alapvető lépéseket tanítja meg a leginkább 18-25 év közötti életkorú célcsoportnak. – Van egy általános tévhit, például az erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatban, amit sok esetben kérnek a munkáltatók. Sokan azt hiszik, hogy postán kell igényelni háromezer forintért, plusz még a postaköltséget is fizetni kell. Ez abszolút nincs így: a múlt évtől négy darab erkölcsi bizonyítványt ingyenesen lehet igényelni, amennyiben van az ügyfélnek ügyfélkapus regisztrációja. Otthonról, sorban állás nélkül, díjmentesen intézhető – hívta fel a figyelmet Flórika András, hangsúlyozva azt a gyakorlati tudást, mely sok esetben megkönnyítheti a fiatalok életét.

A szervezet harmadik tagja, dr. Csécsy Timót ügyvéd gyakran találkozik fiatalokat érintő, tájékozatlanságból fakadó problémákkal, így ő leginkább a magyarorszag.hu, illetve a portálon keresztül intézhető online tevékenységeket mutatja be a tanulóknak. Sőt, még azt is vállalta, hogy bizonyos élethelyzetekben személyre szóló jogi tanácsadással segíti a fiatalokat – természetesen amennyire ideje engedi.

Könnyebb hétköznapok

Terveik szerint az alapítvány közvetlen eléréssel bíró előadásokat, konferenciákat, workshopokat szervezne, melyek révén nyilvánvalóvá válik a számukra, mire van a legnagyobb igény. A tagok vallják, hogy a közvetlen, egyértelmű kommunikáció, a gyakorlatias megközelítés az a módszer, mely hasznosulni tud a célcsoport gondolkodásában. Szeretnék elérni, hogy a fiatalok jobban eligazodjanak a mindennapi élet próbatételeiben, a hivatalos ügyek intézésében, és egyáltalán megismerjék a 21. század informatikai lehetőségeit, ezáltal élhessenek az ezzel járó előnyökkel is. Az alapítványról bővebben a www.ahadigital.hu weboldalon olvashatnak.

Folyamatosan várják a felajánlásokat

Hogyan néz ki mindez a gyakorlatban? A foglalkozások első állomása egy osztályfőnöki óra, ahol az alapítvány tagjai röviden ismertetik tevékenységüket. Az erre igényt tartó tanulókat pedig a későbbiekben okítják kiscsoportos vagy egyéni foglalkozáson. – Szeretnénk, ha ennek a lehetőségnek a híre eljutna minél több iskolaigazgatóhoz, pedagógushoz. Nagyon fontos, hogy az informatikai képzést és a felzárkóztatást díjmentesen vállaljuk – hangsúlyozta az alapító. Elmondta, a forrásaik elég szűkösek, a tevékenységük így csak Debrecenre korlátozódik.

– Szeretnénk elérni, hogy a vidéki rászoruló közeghez is el tudjunk jutni. Ehhez nagyobb infrastruktúrát kell kiépítenünk, hiszen jelenleg hat táblagéppel, egy laptoppal és kivetítő gyanánt egy televízióval dolgozunk. Szívesen fogadunk felajánlásokat, és az a távolabbi célunk, hogy a nagyobb multiktól leselejtezett, de még használható asztali számítógépeket és táblagépeket odaadhassuk a rászorulóknak – fejtette ki Flórika András. – A hétköznapi életben találkozunk hátrányos helyzetben lévő személyekkel; tapasztaljuk, hogy a számuk nem elhanyagolható. Ők főként a nagyobb városoktól távolabb eső térségekben élnek. Éppen ezért szeretnénk Hajdú-Bihar több településén is tevékenykedni, és ha a forrásaink lehetővé teszik, akkor Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is szeretnénk elérni ezeket a fiatalokat – tette hozzá Harangi Balázs.

