Ingyenes képzéssorozatot indít a Filmalap

Magyarországon jelenleg nincs megfelelő utánpótlása az ideérkező produkciókat kiszolgáló stáboknak, ezen próbál segíteni a Filmalap a 2016-ban elindított Filmipari Képzési Programmal és a gyakornoki programmal, valamint most a rövid képzéseket kínáló sorozattal is – fűzte hozzá. Andy Vajna megjegyezte azt is: a Filmalap nem akadémiai jellegű, hanem gyakorlati képzésekben gondolkodik, mert ez a filmszakma jövője.

A Fast Forward Program 2017-2018-as képzései szélesebb körű, nyitott előadásokból és kiscsoportos, intenzív műhelymunkából fognak állni, utóbbi résztvevőit az előzetesen beküldött projektek alapján választják ki – hangsúlyozta Lányi Eszter, a Filmalap képzési és innovációs igazgatója, aki szerint a filmipar gyors változása miatt minden szakmabelinek szüksége lehet továbbképzésekre.

Kiemelte: az előadók között szerepel Krzysztof Zanussi lengyel filmrendező, Martin Daniel amerikai forgatókönyvíró és Aaron Speiser amerikai színészmester is, de lesz prezentációs- és kommunikációs készségeket fejlesztő, valamint a naplóvezetéssel és a filmes utómunkákkal foglalkozó képzés is. Az első képzés témája a filmmarketinget, a hatékony trailer és poszterkészítést helyezi középpontba, erre pár nap alatt mintegy kétszázan jelentkeztek.

Lányi Eszter kitért arra is: a Filmipari Képzési Program eddigi hat befejezett szakmai képzésének résztvevői közötti kutatás szerint 75 százalék volt nagyon elégedett az oktatással, 64 százaléknak pedig egyáltalán nem volt korábban filmszakmai tapasztalata.

A Filmipari Képzési Program finanszírozása az angliai mintát követi, vagyis minden 10 millió forint gyártási költségvetést túllépő, Magyarországon készülő produkció támogatja a hazai filmes oktatást. A hozzájárulásokból évi mintegy 200 millió forint bevétel származik a célra – fűzte hozzá Andy Vajna, aki elmondta azt is: szeretnék elérni azt is, hogy a gyakornoki programban résztvevő pályakezdők garantált állásajánlatot kapjanak végzés után.

– MTI –

