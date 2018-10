Ingyenes fogászati szűrés Debrecenben

A Fogorvostudományi Kar hagyományos szűrőnapján a szakemberek a rendszeres ellenőrzés fontosságát, a fogápolás jelentőségét szeretnék tudatosítani, de a problémák megoldásában is segítséget nyújtanak.

– A szűrést szakorvosi felügyelettel negyed- illetve ötödéves hallgatók végzik. A vizsgálatot követően előzetes kezelési tervet készítenek, így a páciensek azonnal tudni fogják milyen jellegű beavatkozások szükségesek a későbbiekben. A kezelések igénybevételéhez egyből időpontot lehet egyeztetni – tájékoztatott Nemes Judit, a Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar docense.

A fogazat áttekintése mellett rákszűrést is végeznek a medikusok. Az érdeklődőket felvilágosító előadások is várják, ahol a helyes fog- és szájápoláson túl az elektromos fogkefék, a fogselyem és a különféle fogköztisztító kefék megfelelő használatát is megmutatják.

A fogászati szűrőnap évek óta népszerű a lakosság körében, eddig minden alkalommal csaknem háromszázan éltek a díjmentes vizsgálatok lehetőségével. Az idei már a nyolcadik nyílt nap lesz, és ezúttal is minden korosztályt várnak. A gyermekek játékos foglalkozásokon, bohócdoktorok közreműködésével barátkozhatnak meg a fogorvosi rendelővel, és ismerkedhetnek a szájápolási szokásokkal.

Fotó: unideb.hu

Nemes Judit arra figyelmeztet, hogy a helyes fog- és szájápolási szokások kialakítását már kisgyermekkorban el kell kezdeni, sőt a kisbabákat már az első fogak kibújása után el kellene vinni a fogorvoshoz.

– Megelőzéssel, korai ellátással hosszútávon is megőrizhető a fogazat és fogágy egészsége. Sajnos a magyar lakosságnak rendkívül rossz a fogazati állapota. Hatéves korukra a gyerekeknek átlagosan 5 rossz foguk van. A felnőtteknek átlagosan 10 foguk hiányzik és gyakori probléma a fogágy- és az ínygyulladás. A rossz fogak súlyos szövődményekhez, akár például szív-érrendszeri betegségeket, ízületi vagy bőrproblémákat is vezethetnek – mondja a szakember.

Az ingyenes fogászati szűrés valamint tanácsadás október 25-én, csütörtökön 17 és 19 óra között lesz a Fogorvostudományi Kar épületében (Debrecen, Nagyerdei krt. 98.).

– Debreceni Egyetem –

