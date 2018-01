Ingyenes ebédet adnak a görögkatolikusok

A megmozduláshoz már akkor is többen csatlakoztak: a Debreceni Görögkatolikus Parókia, a Debreceni Karitatív Testület és az Élelmiszermentő Hálózat is. Ígéretükhöz híven folytatják ezt a jótékonysági akciót: 2018-ban minden hónap első vasárnapján várják meleg étellel az arra rászorulókat. Január 7-én, ismét 300 személyt tudnak megvendégelni. Az ételjegyek szétosztásába továbbra is bekapcsolódik a Debreceni Karitatív Testület és az Élelmiszermentő Hálózat.

A meleg egytálétel mellé kenyeret és péksüteményeket is tudnak adni. Az ételosztásban a Debreceni és Nyírségi Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ téglási lakásotthonának munkatársai és az ott lakó gyerekek lesznek segítségükre, valamint a görögkatolikus házi segítségnyújtó szolgálat gondozói.

Időpont: 2018. január 7. vasárnap, 11.00 óra. Helyszín: Debrecen, Attila tér, templom mellett.

