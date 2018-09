Ingyen lehet utazni forgalmival a DKV járatain

Az Európai Mobilitási Hét alkalmából az ország számos pontján, így Debrecenben is autómentes napot tartanak szombaton, melynek célja a fenntartható közlekedés. A cívisvárosban a Nagyerdei parkban, a mélygarázs Pallagi úti lehajtója és az állatkert bejárata közötti területen várják a szervezők az érdeklődőket, ahol több szervezet színes programokkal, érdekes bemutatókkal, játékokkal és értékes nyereményekkel is készül a környezetbarát közlekedés jegyében. A Nagyerdőn, a Ködszínháznál várja a résztvevőket többek között a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is. A bátrabbak tüzet olthatnak, kipróbálhatják a füstsátor segítségével, milyen nehéz egy füsttel telítődött folyosón közlekedni. A tűzoltók bemutatják a gépjárműfecskendőket, megmutatják, milyen eszközökkel dolgoznak egy-egy műszaki mentésen, valamint várják azoknak a fiataloknak a jelentkezését is, akik a tűzoltói hivatás iránt érdeklődnek. Az esemény zavartalan megrendezése érdekében 8 és 18 óra között teljes szélességében lezárják az Ady Endre útnak a nagyerdei mélygarázs Oláh Gábor utcai lehajtója és az állatkert bejárata közötti szakaszát.

Hagyjuk otthon az autót!

A rendezvény megnyitóján Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere elmondta, az évek óta megrendezett autómentes napot az is indokolja, hogy az elmúlt esztendőkben 55 ezerről 90 ezerre nőtt a városban az egyéni járművel közlekedők száma; ezen a tendencián mindenképpen szükséges „lassítani.”

A fenntartható közlekedés nagyon jó alternatívája a tömegközlekedés, mellyel kapcsolatban Debrecennek nincsen szégyenkeznivalója. Jó minőségű járműpark és 21. századi megoldások is rendelkezésre állnak ezen a területen.”

– A TransIT DKV, a Google Maps, valamint az elektronikus bérlet mind olyan lehetőségek, melyek a fiatalokat is megszólítják – mondta Barcsa Lajos, majd kitért a kerékpáros közlekedés lehetőségére is.

– Az a cél, hogy minél több kerékpárút legyen, ezzel kapcsolatban pedig több fejlesztés is lesz a közeljövőben. Így például a Diószegi úton is létesítünk majd kerékpárutat, ahol jelenleg az autósok és a biciklisek egymás mellett közlekednek, ami rendkívül veszélyes. Ezen kívül Kismacsra, valamint a Határ úti ipari parkot megközelítve is lesz kerékpárút – folytatta az alpolgármester, hozzátéve, jelenleg a telekszerzések folynak, így egyelőre a debreceniek türelmét kérik ez ügyben.

Barcsa Lajos a fenntartható közlekedés kapcsán megemlítette az elektromos autókat is, melyek kevésbé károsítják a levegő minőségét. Elmondta, október közepéig kilenc új töltőállomást telepítenek, melyek novembertől már használhatók lesznek, továbbá jövőre egy „C” típusú villámtöltő is rendelkezésre áll majd.

A tömegközlekedés népszerűsítése

Nagy Attila, a DKV Zrt. vezérigazgatója elmondta, Debrecenben elkötelezettek a környezetbarát közlekedés támogatása mellett. Ennek jegyében az általános iskolákban már megjelent az Együtt utazni jó elnevezésű kezdeményezés, mely a tömegközlekedés előnyeire hívja fel a tanulók figyelmét. A jövőben fejlesztések is várhatók, EURO6-os dízelmotoros autóbuszok beszerzésén gondolkodnak.

Díjmentesen utazhatnak

Elhangzott, az autómentes napon forgalmi okmányukat felmutatók érték nélküli jegyet kapnak a bármelyik tömegközlekedési eszközön, mellyel ingyen vehetik igénybe a DKV Zrt. szolgáltatásait. Ráadásul egy forgalmival nemcsak egy ember, hanem egy egész család (maximum négy fő) utazhat ingyen.

VK

