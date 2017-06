Indulhat a cívisvárosi korongröptetés

A Debreceni Frizbi Sportegyesület és a Debreceni Sportcentrum szervezésében a cívisváros, azon belül is az Oláh Gábor utcai sportkomplexum ad majd otthont július 13. és 16. között a Junior Ultimate Frizbi Európa Kupának.

Az esemény kapcsán tartott szerda délelőtti sajtótájékoztatón kiderült, ez a viadal tulajdonképpen az Európa-bajnokság keleti fordulójának is tekinthető.

Mielőtt a meghívottak felszólaltak volna, levetítették azt a pályázati filmet, amellyel elnyerték a rendezés jogát. Kiderült, a European Ultimate Federation, vagyis a sportág európai szövetsége Debrecen adottságai miatt is ítélte oda a kupa megrendezésének jogát a megyeszékhelynek.

Debrecen minden szempontból tökéletes egy ilyen viadal lebonyolítására, ezt a szövetség is felismerte.”

– Két és fél éve fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne egy nagyszabású versenyt tető alá hozni, de ez akkor még csak álom volt. Aztán felvettük a kapcsolatot a sportcentrummal, így 2015 végén már konkrét tervekkel tudtuk megkeresni a European Ultimate Federationt, mely tavaly nyáron mellettünk döntött – mondta el Fodor László főszervező, a Debreceni Frizbi Sportegyesület elnöke, aki hozzátette, abba a törekvésbe is beleillik ez a megmérettetés, miszerint a sportágat a nyugaton jellemző szintre és népszerűségre hozzák fel Kelet-Európában is.

Több százan jönnek

Az Európa Kupán kilenc ország 18 csapata verseng majd, az U20-as női és férfi, illetve az U17-es korosztályos válogatottak feszülnek egymásnak, mintegy 350 sportolót várnak.

– Két magyar csapatot indítunk, a női és férfi U20-as küzdelmekben is egyet-egyet. A hölgyeknél a keret 16 fős, míg a fiúk tizenöten vannak. Előbbiben debreceni, fővárosi és szegedi frizbisek találhatóak, utóbbiban a cívisvárosi és budapesti tagok mellett Székesfehérvárt is képviselik. A felkészülés remekül sikerült, öt tagú edzői gárda segítette a fiatalokat. A srácoknak már van nemzetközi tapasztalatuk, tőlük bronzérmet várunk, a lányok a középmezőnyben végezhetnek, náluk most a tapasztalatszerzés a cél – mondta el Veres Balázs, a magyar válogatottak vezetőedzője. Érdeklődtünk, mennyi debreceni sportoló található a nemzeti együtteseinkben, Veres tájékoztatása szerint a nőknél négy, míg a férfiaknál nyolc helyi ifjú küzd majd a minél jobb eredményért.

Becsky András, a Debreceni Sportcentrum Kft. ügyvezetője örömét fejezte ki, hogy újabb sportág mellé állhattak oda. Kiemelte, neki azért is szimpatikus az ultimate frizbi, mert a sportszerűség elvén alapul, hiszen nincs bíró, így a vitás helyzeteket az ellenfeleknek kell megbeszélnie.

Az ultimate frizbi egyébként egy olyan különleges csapatsport, melyet két hétfős együttes játszik egy 100×37 méter alapterületű pályán, meghatározott méretű és súlyú műanyag koronggal. A szervezők felhívták rá a figyelmet, hogy egy igen látványos sportágról van szó, melynek a szabályrendszere sem bonyolult, de arra biztattak, erről majd személyesen győződjön meg mindenki az Európa Kupa alatt.

Miközben a sajtótájékoztató tartott, a magyar válogatottak debreceni tagjai a Gyulai István Atlétikai Stadion zöld gyepén gyakoroltak. A fiúk csapatkapitánya, Tőzsér Tamás a Hajdú-bihari Naplónak nyilatkozva elárulta, több mint nyolc éve frizbizik:

Először unokatestvérem csábított el, aztán megszereztem, és itt ragadtam. Minél jobb eredményben bízunk, mindent meg fogunk tenni a siker érdekében. Nem könnyű összehozni a társaságot, pláne, hogy még mindenki tanul. Nagyon örülünk, hogy hazai környezetben bizonyíthatunk, várjuk már.”

