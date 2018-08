Indul a Tour de Hongrie, több szakaszon is korlátozásra számíthatnak a közlekedők

Az autósoknak a versenyzők által használt szakaszok forgalmi helyzetéről érdemes lesz még utazás előtt tájékozódniuk a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál.

A Tour de Hongrie kerékpáros verseny távja idén összesen 865 kilométer lesz. A szakaszokat a versenyzők augusztus 14. kedd és augusztus 19. vasárnap közötti napokon teszik meg, a déli óráktól kezdődően. A verseny során a kerékpárosok szinte teljes egészében országos közúton, fő- és mellékúti szakaszokat egyaránt érintve mérhetik majd össze tudásukat. A nemzetközi verseny augusztus 14-én, Siófokról indul, majd 15-én Balatonalmádi és Keszthely, 16-án Velence és Székesfehérvár, 17-én Cegléd és Hajdúszoboszló, 18-án Karcag és Miskolc között folytatódik, majd 19-én vasárnap a Kazincbarcika – Aggtelek – Kazincbarcika útvonalon zárul. A pontos útvonal itt érhető el, az érintett településeken történő áthaladás tervezett időpontjairól pedig itt tájékozódhatnak az érdeklődők.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatásából kiderül: a verseny ideje alatt rendőrségi forgalomirányítás mellett, dinamikus, ideiglenes, teljes pályazárral járó mozgó forgalomkorlátozással számolhatnak az érintett szakaszokon a közlekedők. A kiemelt helyszíneken a Magyar Közút Nonprofit Zrt. útellenőrei is segítik majd a terelések kiépítését és a verseny biztonságos lebonyolítását. A társaság szakemberei a szervezőkkel közösen a tervezett útvonalakat többször is bejárták, a szükséges javítási, üzemeltetési és karbantartási munkákat a versenyhez igazítva, ahhoz ütemezve végezték el. A Magyar Közút ezzel kapcsolatos munkáiról a következő videóban is találhatnak az érdeklődők plusz információkat.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket, hogy a Tour de Hongrie versenyszakaszait érintően még indulás előtt tájékozódjanak az ideiglenes korlátozásokhoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a társaság Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve az Útinform weboldalán.

