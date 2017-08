Indul a tanév a debreceni gyakorlóiskolákban

A Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának és Általános Iskolájának három feladatellátási helyén összesen több mint 2200 tanulónak csengetnek be szeptember 1-jén. Közülük 717 diák kezdi a tanévet a Kossuth utcán. Az intézményben az eddigi évekhez hasonlóan három új első osztály indul, 82 izgatott kisdiákkal, akik a hagyományokhoz híven a tanévnyitón kapják meg az iskola nyakkendőjét a végzős tanulóktól. Az ünnepség augusztus 30-án, szerdán 17 órakor kezdődik. A tanév rendjéről az iskola megújult honlapjáról tájékozódhatnak az érintettek.

Először ül iskolapadba az a 75 gyermek is, akiket az Arany téri általános iskolában várnak a tanítóik. Az intézményben összesen 618 diák tanulhat szeptembertől megszépült, modern környezetben, hiszen a nyári szünetben korszerűsítették az épület fűtési rendszerét és felújították a fiú mosdókat. Az „aranyos” tanulóknak szeptember elsején 8 órakor lesz a tanévnyitó.

A Csengő utcai gimnazistáknak is az első tanítási napon kell ünneplőbe öltözni, mert a tanévnyitót itt is szeptember elsején 8 órakor tartják. Az ide járó 875 középiskolásnak és tanáraiknak különleges tanév kezdődik, hiszen ebben az évben 65 éves a „Nagykossuth”, és kereken 60 éve működik gyakorlóiskolaként. A kettős évforduló alkalmából gálát szerveznek, melyen szeretnék megidézni az intézmény elmúlt évtizedeit az egykori tanárok, tanárjelöltek történetei és a korabeli divat segítségével egy-egy néma jelenetben. Ehhez várják az egykori diákok és pedagógusok segítségét is. Az október 20-i ünnepi esemény mellett a jubileum alkalmából újra évkönyvet jelentet meg az iskola, melynek egy része már digitális formában jut majd el az érintettekhez.

A gimnáziumba összesen 211 új tanuló érkezik a hat és négy évfolyamos képzésekre. A kis „fecskék” már augusztus 30-án megismerkedhetnek egymással és osztályfőnökeikkel a számukra rendezett Fecske-napon. A hivatalos tanévnyitó szeptember elsején 8 órakor kezdődik az iskolában.

Új megbízott intézményvezetővel kezdi meg a tanévet a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma. Nagyné Biró Edit agrármérnök, közgazdász, mérnöktanár az igazgatói pályázat lezárásáig irányítja az intézményt. Pallagon összesen 556, köztük 103 új diák tanul majd a szeptember elsejei tanévnyitót követően.

Az iskola ebben az évben indít elsőként érettségire épülő élelmiszeripari technikus képzést és most először szerezhetnek technikus bizonyítványt egy év alatt a szakmai érettségi vizsgával rendelkező tanulók a Balásházyban. Csaknem 140 fiatal költözik majd az iskola felújított kollégiumába. Az épületben komplex energetikai korszerűsítést végeznek, amely így szinte nulla energia igényűvé válik. A Kossuth Gyakorlóhoz hasonlóan itt is elektronikus naplót használnak majd, amely megkönnyíti az adminisztrációt, és a szülők is naprakészek lehetnek gyermekük fejlődését, tanulását illetően.

Az új tanév egyik fontosabb változása, hogy a 9. évfolyammal bezárólag minden tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül, az általános és középiskolákban egyaránt.

– Debreceni Egyetem –

