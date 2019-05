Indul a párbajtőrözők repjegyvadászata

A világ túlsó felén, a kolumbiai Caliban kezdődik a párbajtőrözők olimpiai kvalifikációs sorozata a hétvégén, a Grand Prix-en a Békessy Béla Vívó Klub válogatott sportolója, Mihály Kata is pástra lép. Már így is sűrű időszak van Kata háta mögött, és még csak most jön a java.

Április közepén hat ország 43 vívója edzőtáborozott a tatai Olimpiai Központban. – Nagyon jó volt az a pár nap Tatán, Észtországból, Lengyelországból és Németországból is érkeztek remek vívók. A felkészülésemet egy kisebb sérülés nehezítette, de még így is nagyon hasznosnak találtam – fogalmazott Mihály Kata, aki múlt hétvégén a Magyar Kupa utolsó fordulójában a békessys csapattal bronzérmet szerzett, egyéniben pedig a 9. lett. – A csoportmérkőzés során összeszedetten tudtam vívni, és elsőként kerültem a főtáblára. Sajnos eközben visszaköszönt a régóta vissza-visszatérő sérülésem, ami az elején kicsit hátráltatott, de ahogy jöttek az asszók, túl tudtam rajta lendülni. Sajnos a nyolcba jutásért kikaptam, amit sajnálok. De nagyon hasznos tapasztalat volt abból a szempontból, hogy miként reagáljak, mikor nehezített helyzetben kell helytállni – értékelt Kata.

Egyedül kell helytállnia

A tehetséges vívóhölgy nem csupán a sportban, a tanulásban is jeleskedik. A Kerpely Kálmán Doktori Iskola PhD-hallgatója ismét sportösztöndíjat vehetett át a megyei önkormányzattól. – Tény, ami tény, nem egyszerű a sportolás és tanulás összehangolása. Vannak nehezebb időszakok, amikor például több verseny van egymás után, sok utazás, illetve edzőtáborok. Ilyenkor kicsit kevesebb idő jut rá, de ha fordul a helyzet, és több a szabadidőm, a hiányosságokat mindig pótolom és azzal is haladok szépen – mesélte, majd rátért az előtte álló megmérettetésre.

– Nagyon várom a kolumbiai versenyt, igaz, abból a szempontból kicsit nehézkes lesz, hogy sajnos az edzőm nem tud elkísérni, így egyedül vágok neki az útnak és a versenyzésnek. A mezőny krémje mind ott lesz, ez az első kvalifikációs verseny.

Szeretném, ha ki tudnám magamból hozni a maximumot, ha ez sikerül, akkor én már elégedett leszek.”

HBN

Nem sokat vívódik, tudja mit akar Debrecen - Battai Sugár junior világbajnok lett a kardcsapattal, de edzője szerint ez még nem a karrierje csúcsa. Nem akármilyen sikert ért el az Interfencing DSC vívója, Battai Sugár Katinka Bérczy Dorottyával, Nagy Valentinával és Pusztai Lizával együtt, ugyanis a női kardcsapat megnyerte a jun... Tovább a cikkhez

MK-bronzérem került a vívóhölgyek nyakába Debrecen - A Mihály Kata, Fedor Tamara, dr. Bacsó Zsófia és Vértesi Lili összetételű békessys formáció a dobogó harmadik fokára állhatott fel, tudatta közleményben a Békessy Béla Vívó Klub. A párbajtőrözők felnőtt Magyar Kupa sorozatának szezonbeli utolsó fordulójára került sor múlt hétvégén a Ge... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA