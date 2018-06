Indul a munka a Vágóhíd utcán, torlódásokra készüljünk

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a Vágóhíd utcán a Dohánygyári bejárótól az iparvágányig, közel 1 kilométer hosszt érintve nagyfelületű burkolatfelújítási munkát végez. A kopóréteg marása június 15-én, pénteken kezdődik, melyet szombaton és hétfőn folytatnak majd. A közműszerelvények szintbe emelését a marási munkákkal egy időben, péntektől jövő hét szerdáig végzik el a szakemberek. A tervek szerint június 21-én, csütörtökön kezdődhet és június 27-én, szerdán fejeződhetnek be a kivitelezési munkálatok, melynek során az érintett szakaszon található 3 pár buszöböl is megújul.

A Vágóhíd utcán a közlekedők félpályás lezárásokra számíthatnak, az aszfaltozás idején pedig az érintett telephelyek autóval való megközelítése az aszfalt kihűléséig időszakosan korlátozottan lesz elérhető.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be! Tekintettel arra, hogy a lehetséges alternatív útvonalakon is hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért az autósoknak érdemes még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve az utinform.hu-n, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.

