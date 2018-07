Indul a buli, itt a Campus!

A ma 14 órakor kapuit megnyitó Campus Fesztiválon minden korábbinál több látogatóra számítanak a rendezők. A nulladik nap is egészen biztosan óriási lesz, Lovasi András életműkoncertje hatalmas bulit ígér a Nagyerdei körúton felállított, idén megnövelt nézőtérrel kialakított Continental Nagyszínpadon, ahol a 30Y és Péterfy Bori is ma koncertezik.

Tombolós és „csendesülős”

A négy nap alatt olyan nemzetközileg ismert sztárok látogatnak Debrecenbe, mint Akon, az Ignite, a The Rumjacks, a Scooter, Sigma és a R3hab, de fellép a hazai zenei színtér minden nagy­ágyúja a Quimbytől kezdve a Tankcsapdán át Ákosig, sőt a feltörekvő bandák is lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. A zenei programokon túl Dumaszínház, közéleti-kulturális beszélgetések, színházi produkciók, tudományos programok, sőt még mozi is lesz, kikapcsolódást biztosítva az egész családnak.

A rendezvény idén is készpénzmentes, érintéses bankkártyával vagy előre feltöltött fesztiválkártyával lehet fizetni a területen belül, ahol a hagyományos magyaros konyhától kezdve az ázsiai ízekig mindenkire gondoltak a szervezők.

X

Ismét lesznek éjszakai járatok a Campus Fesztivál idején Debrecen - Több autóbusz terelőútvonalon halad a Campus ideje alatt. A Campus Fesztivál előkészületi munkálatai miatt és annak zavartalan lebonyolítása érdekében a szervezők július 16-án, azaz tegnap üzemkezdettől, július 22-én üzemzárásig lezárják a Nagyerdei körút Pallagi út és Ady Endre út köz... Tovább a cikkhez

Campus Fesztivál: délutántól hajnalig vár az Egyetem Tér Debrecen - Több „elsőfesztiválozós” kiállítóval érkezik a Campusra a Debreceni Egyetem: az „Egyetem Téren” idén már a jogászok, a gyógyszerészek és az egyetemi kórház is önálló standon várja a tudományra is szomjas fesztiválozókat. Az intézmény 11. alkalommal vesz részt saját helyszínnel és színpadd... Tovább a cikkhez

Debreceniként otthon maradni? Még mit nem! Debrecen - Nem egy átlagos sok zenés buli, komplett családi esemény. Debreceniként már „trend” kinézni legalább egy napra a Campusra – vallja Bernáth Csaba, a DVSC egykori kitűnő futballistája. „Eddig minden évben ott voltam, most sem hagyom ki, bár az idén dolgozom is a program alatt, hiszen ... Tovább a cikkhez

Elrajtolt a Campus Sportfesztivál Debrecen - Rekordszámú, több mint 1000 magyarországi és határon túli hallgató részvételével elkezdődött a Campus Fesztivál sportrendezvénye a Debreceni Egyetemen. A kétnapos program a sportolás mellett a fiatalok közösségépítését is szolgálja. Több mint 40 csapat kezdte meg a kispályás foci csopo... Tovább a cikkhez

Telt ház várható a Campuson Debrecen - A Nagyerdei Stadion körül már megkezdődött fesztivál építése. A július 18-án, szerdán startoló nagyerdei fesztivál iránt óriási az érdeklődés, már tavaly is átlépte a Campus a százezres nézőszámot, de idén új csúcs várható. Az Ignite Kelet-Európában egyedül Debrecenben tartja jubile... Tovább a cikkhez

Görög nyaralást nyerhet, aki vért ad a Campuson! Debrecen - Fesztiválozz, és segíts azokon, akik nem lehetnek itt! – a Magyar Vöröskereszt véradókamionja pénteken, majd szombaton is kiköltözik a Campus Fesztiválra, ahol délelőtt 10 órától délután fél 6-ig várja a donorokat, meglepetésekkel is. A teljes véradás igazi hőstett, hiszen önkéntes, és... Tovább a cikkhez

Campus Fesztivál: idén is nagyot szól! Debrecen - Az amerikai Ignite zenekar 25 éves születésnapi koncertjét csak Debrecenbe hozza el Kelet-Európában. A Campus Fesztivál koncerthelyszínein július 18-ától négy napon át a rocktól kezdve a dzsesszen át a komolyzenéig minden ízlésnek lesz fellépő, természetesen a Tankcsapda sem maradhat k... Tovább a cikkhez

Változások a Campuson! Debrecen - Kétszázötven program várja a közönséget négy napon át. Két hét, és kezdődik a régió legjelentősebb nyári nagyrendezvénye. Az ország TOP 5 fesztiválja között jegyzett Campus idén még komfortosabb körülmények között várja a látogatókat. Közönség kényelme – A fesztivál területét illetőe... Tovább a cikkhez

Világsztárokkal tarolnak a Campus Fesztiválon Debrecen - Akon, az amerikai zenei ikon július 21-én lép fel a Campus Fesztiválon. Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Gwen Stefani, David Guetta vagy Michael Jackson – csak néhány előadó, akikkel a dalszerző-énekes Akon, a Campus Fesztivál hiphop és R&B sztárja már dolgozott együtt. Ha Scooter, ak... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA