Indián nyár muzsikákkal fűszerezve

© Fotó: HBN archív

Debrecen – Igazi zenei ínyencségeket tartogat Debrecen október elején is, így a vénasszonyok nyara mellett számtalan koncertet is élvezhet a zeneszerető közönség. Fellép a cívisvárosban többek között az Elefánt és a Wyfarkas is, de az akusztikus muzsika és a nosztalgia rock kedvelői sem maradnak program nélkül. Érdemes kihasználni a nyáridéző esteket!