Incidens történt a török hitszónok, Fethullah Gülen pennsylvaniai háza előtt

Az idős hitszónoknak a pennsylvaniai Saylorsburg városában lévő házába a rendőrségi jelentések szerint egy fegyveres akart behatolni, mire a ház előtt álló biztonsági őr figyelmeztető lövést adott le. A hitszónok szóvivője a WNEP helyi televíziónak adott interjúban elmondta: senki nem sebesült meg, és a rendőrséget ezek után hívták ki.

A rendőrség lezárta az utcát, a környéken élőket arra szólította fel, hogy mindenki maradjon otthon. David Peters, a pennsylvaniai rendőrség munkatársa újságírókkal közölte: megkezdődött a nyomozás, a rendőrök – helikopter segítségét is igénybe véve – átfésülik a környéket az elmenekült támadó felkutatására.

A török vezetés Fethullah Gülent és nemzetközi hálózatát teszi felelőssé a 2016-os hatalomátvételi incidensért. A hivatalos álláspont szerint a terrorszervezetnek nyilvánított mozgalom tagjai céltudatosan, hosszú évek alatt szivárogtak be az állami szférába, így a haderő soraiba is. Gülen következetesen tagadja, hogy bármi köze lett volna a történtekhez. A feltételezett gülenisták elleni hatósági fellépés a puccskísérlet óta szakadatlan. Törökországban az elmúlt 26 hónap alatt összesen több mint 159 ezer embert vettek őrizetbe, legalább 77 ezret pedig előzetes letartóztatásba is helyeztek azzal a gyanúval, hogy közük lehet a Gülen-hálózathoz és azon keresztül az összeesküvéshez. Eddig a haderő 14 ezer 633 tagját menesztették állásából a gülenista mozgalommal összefüggésben.

Fethullah Gülen 1999 óta él az Egyesült Államokban. Eredetileg orvosi kezelésre érkezett, később azonban az önkéntes száműzetés mellett döntött. Ankara többször kérte kiadatását, Washington azonban ezt mindeddig megtagadta. Gülen testvérét, Kutbettin Gülent egy izmiri bíróság október 1-jén ítélte tíz és félévi börtönbüntetésre. Az Anadolu török állami hírügynökség szerint azzal vádolták, hogy fegyveres terrorszervezet tagja volt.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA