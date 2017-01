Immár tizenkét éve a sportág csúcsán a Flex-HD

Sportolóktól volt hangos a debreceni Lovarda Egyetemi Kulturális és Konferenciaközpont a közelmúltban, ugyanis megrendezték a Flex-HD szokásos aerobik bálját, ami immár a 15. volt a sorban. A jó hangulatú jótékonysági eseményen elhangzott, 2016-ban is a cívisvárosi alakulat lett a szakág legeredményesebb egyesülete. Az eddigi sikerekről és a jövőről kérdeztük a klub első emberét, Kovácsné Laurinyecz Juliannát.

Hosszant tartó siker

– Már 26 esztendeje, hogy az iskolai tornászbajnok csapatból megalakult a Flex-HD SE. A kemény munkának köszönhetően a sikerek sem maradtak el, a Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakága 2004-ben indította útjára a legeredményesebb egyesületnek járó vándorserleget, ami az első évtől kezdve minden évben a Flex-HD érdemel ki – kezdte a beszélgetést a csapat elnöke, aki egyben a vezetőedző is. – Mi a hosszantartó siker titka? Szükséges egy „műhely”, ahova kellenek a tehetséges gyerekek, az őket maximálisan támogató szülői háttér, és végül egy alázatos, jó szakembergárda. Számunkra az elmúlt 26 évben a Tanítóképző Főiskola, majd a Református Tanítóképző és ezután a Református Hittudományi Egyetem biztosította a munkához a tornatermet, amiért nem lehetünk elég hálásak. Nem véletlen, hogy a versenyzőink többsége a Református Gyakorlóiskolából került ki. A folyamatosan bővülő létszámunkat mára a város szinte minden oktatási intézménye adja.

A sok tehetség közül azok maradnak a sportágban, akik mögött a gondokkal teli napokban is ott voltak a szülők erkölcsileg és anyagilag egyaránt. Ennek köszönhetően az edzők könnyebben átlendültek a munkás napok nehézségein, és erejüket többnyire a szakmai munkára fordíthatták.

Világjátékokra fel!

Kovácsné Laurinyecz Julianna kitért a mögöttünk lévő idényre is. A klubnak jelenleg 200 tanítványa van, amelyből 120-an már versenyen is megmutatták magukat, s 16-an a válogatott erősségei. – Az év eleje mindig feszültségekkel teli időszak, így volt ez tavaly is. Változtak a korosztályok, a versenyzők egy része felsőbb osztályba lépett, ezáltal sorra adódtak kérdések: ki fogja bírni a növekvő követelményeket? Mely családok tudják vállalni a versenyekkel felmerülő költségeket? Honnan szerezzünk támogatást? Hogyan tudjuk a tanulást és sportot a legmagasabb szinten tartani? Miként szervezzük meg a más városból hozzánk érkező válogatott aerobikosokkal közös felkészülést? Ha visszatekintek 2016-ra, úgy érzem, megoldottunk minden felmerülő problémát. A dél-koreai Incshonban rendezték a világbajnokságot, ahová minden versenyzőnk elutazhatott, köszönhetően a debreceni városvezetés nyújtotta anyagi támogatásnak. A sportolóink meghálálták a bizalmat, hiszen Hegyi Dóra Bali Dániellel vegyes párosban ezüstérmes lett, míg a felnőtt csapatunk (soraiban Farkas Balázzsal, Hegyi Dórával és Szőllősi Pannával) a 4. helyen végzett. Junior csapatunk az óriási mezőnyben negyedik helyen végezett. A junior csapatunk – Bökönyi Klaudiával, Magyar Annával, Major Adéllal, Ötvös Pannával, Ökrös Jankával és Szász Nórával – szintén 4. lett. A 12-14 éveseink (Gellén Zsófi, Görgényi Ilona, Fényes Gréta, Szőke Csenge, Ruzicska Vanessza) bronzéremmel térhettek haza, míg a felnőtt aerodance csapat – Deák Annával, Farkas Balázzsal, Szalóki Emesével és Szőllősi Pannával a soraiban – szintén 4. helyen zárt. A világbajnoki eredmények értékét növeli, hogy kvalifikáltuk magunkat a 2017-es Világjátékokra, ami óriási teljesítmény. Nagy sportdiplomáciai siker, hogy Hegyi Dórát megválasztották a nemzetközi torna szövetség /FIG/ versenyzői képviselőjének, így tanácskozási joggal részt vehet a technikai bizottság ülésein – fogalmazott a klubvezető, majd kitért a magyarországi viadalokra. – Természetesen a nemzetközi eredmények mellett a hazai sikereinkre is nagyon büszkék vagyunk. Az év végi Magyar kupa-döntőn elért eredmények által lehettünk ismét a legeredményesebb csapat hazánkban. Ehhez a sikerhez a 6 évestől a felnőttekig mindenki eredménye hozzájárult.

Még mindig aktívan

Idén igencsak zsúfolt év vár a flexes versenyzőkre és edzőkre. – 2017 a Világjátékok és az Európa-bajnokság által meghatározott év lesz. A napokban leültünk kollégáimmal és egyeztettük a naptárainkat. Ha valaki arra kérne, hogy július végéig más hétvégére rakjak át oktatói vagy edzői feladatot, bizony már nem tudnék segíteni.

Legfőbb gondunk az edzéseink helyének biztosítása. Folyamatos lelki teher az a nyomás, amit az ebből adódó bizonytalanság jelent.

Bízom benne, hogy időben minden a helyére kerül – mondta a debreceni aerobikosok „nagyasszonya”, akinek a lendületén egyáltalán nem látszik, hogy tavaly töltötte be a 60. életévét. – Nem zavar a 60-as szám. Jól érzem magam a bőrömben, szeretem, amit csinálok, az egyetemi és egyesületi munkát egyaránt. Persze én is emberből vagyok, és gyakran elfáradok, de azután bemegyek a tornaterembe s dolgozunk tovább. Amíg számítanak rám a versenyzőim, és tudok segíteni nekik, addig dolgozom – mondta a kiváló szakember, akit munkájáért már több alkalommal terjesztettek fel elismerésre, de az utóbbi években nem ő kapta a díjakat. – Nem keserít el, hiszen Debrecenben rengeteg kiváló sportszakember van. Őszintén örülök mások sikereinek is – zárta a beszélgetést Kovácsné Laurinyecz Julianna.

– Boros Norbert –

