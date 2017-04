Immár 30 éve gyógyít az „ötösfogat”

Kezdetben vegyes praxisok, felnőtt betegeket is ellátó orvosok kezelték a gyerekeket Hajdúböszörményben. 1987-ben minőségi változás történt a település gyermekorvosi ellátásában, ugyanis az addig a Klinikáról havi váltásban érkező orvosok helyett öt praxist alakítottak ki helyben – kezdte előadásában dr. Józsa Lajos gyermekorvos, aki egyike volt az öt alapítónak (rajta kívül dr. Angi Irén gyógyít még az akkoriak közül), ott kezdte el a területi munkát, majd a gyermekorvosok csoportvezető főorvosává nevezték ki.

Az öt körzet kialakítása számos további pozitív változást hozott: megkezdődtek a külterületi rendelések, s azokon is elérhetővé vált az iskolaorvosi ellátás; elindult az óvoda- és bölcsődeorvosi tevékenység, a szülőotthoni ellátás napi vizittel, s az újszülöttek első vizsgálata is lehetővé vált az otthonukban. 1993-ban a folyamatos gyermekellátás érdekében megszervezték a hétvégi és ünnepnapi gyermekorvosi rendelést az ügyeleti ellátáson belül, valamint létrejött a Városi Vöröskereszt oktató csoport. 1993 és 1997 között az országban az elsők között privatizálták a praxisokat, aminek hasznossága a megváltozott finanszírozásban, a számítógépes rendszer frissítésében, a műszerezettség és a járműpark korszerűsítésében is tetten érhető volt, akkor is, ha az iparűzési adó, az általános infláció és a rezsiköltségek megtorpanásra adhattak okot.

Az eredmények

– Látványos, ugrásszerű javulás történt a csecsemőhalálozás statisztikai mutatójában, számos egészségfelmérést végeztünk (légúti, túlsúly), a Gyermekrehabilitációs Központ munkatársai hydroterápiás fejlesztést tartottak a városban. Mi, orvosok ezalatt újabb szakvizsgákkal bővítettük szakképesítésünket, s az általunk kialakított gyermek-ügyelet rendszere országos példa lett. Emellett elindítottuk a városi gyerekeknek is az asztmás tábort Bodaszőlőn 1992. és 2007. között az Esélyt az Egészségért Alapítvány és a Kenézy Kórház gyermekosztályával együttműködve – fogalmazott dr. Józsa Lajos. Mint hozzátette, a Gyermekeink Színvonalasabb Ellátásáért Alapítvány, a Hajdúböszörményi Beteg Gyermekekért Közalapítvány és a Hendicepes Gyermekeket Segítő Egyesület létrehozása, valamint sok-sok publikáció is a munkájuk eredménye. A gyermekorvosok (és a védőnői szolgálat) 2013-ban új rendelőket vettek birtokba a városi piac felső szintjén.

Oltás az életért

A konferencián elhangzott, hogy 2002-ben a városban megfertőződött egy hat hónapos kislány gennyes agyhártyagyulladásban, és a gondos ellátás, az intézetbe való beutalás ellenére elhunyt. A gennyes agyhártyagyulladások jelentős részét egy Meningococcus nevű baktérium okozza. Bárki hordozhatja ezt a torkában tünetmentesen, de ha kisgyermek fertőződik meg, akkor a 25 százalékot is elérheti a halálozási arány, és gyógyulás esetén sok a maradványtünet. A Meningococcus C okozza a legsúlyosabb kórképet, ezért a gyermekorvosok kezdeményezésére az önkormányzat ingyenessé tette ennek védőoltását. 2003-ban már a kisgyermekek fele megkapta az oltást, 2015-re pedig szinte elérték a teljes átoltottságot. A tudományos előadásokat követően a Gyermekmentő Alapítvány szakemberei tájékoztatót és gyakorlati bemutatót tartottak. Délután játszóházba, kézműves foglalkozásra és színházba várták a gyerekeket. A jubileumi programsorozatot a Petőfi Házban jótékonysági bál zárta a Gyermekeink Színvonalasabb Ellátásáért Alapítvány javára.

Új környezetben rendel

A városi piac első emeletén, 430 négyzetméteren, modern, ám kellemes környezetben kapott helyet 2013-tól a gyermekgyógyászati rendelő és a védőnői hálózat. A rendelésen a beteg gyermekeket látják el csecsemőkortól 18 éves korig az alapellátás előírásainak megfelelően. Emellett az egészséges gyermekeknek elrendelt és ajánlott szűrővizsgálatok is itt történnek, valamint a védőoltásokat is ebben az épületben kapják meg az érintettek.

