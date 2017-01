Íme a top 5 utazási desztináció 2017-ben

A még ismeretlen városok és országok felfedezésére 2017-ben is rengeteg lehetőség lesz, hiszen az utazási irodák már most izgalmas lehetőségekkel várják az érdeklődőket. Mindegy, hogy a nagyvárosok pezsgő életére vágynánk, vagy valamelyik egzotikus úti cél áll közel szívünkhöz, a programkínálat és a látnivalók között mindenki megtalálhatja az ideálisakat. Nézzük, melyek lesznek 2017-ben a leginkább keresett utazási desztinációk!

New York a nagyvárosok rajongóinak

New York városát senkinek sem kell bemutatni, hiszen a világhírű Times Square mellett a francia Frédéric-Auguste Bartholdi alkotta Szabadság-szobor, a Brooklyn híd vagy a Wall Street már annak szimbólumává váltak. A város kínálatából nem hiányozhat a Central Park sem, amely a maga 340 hektáros területével, tavaival, szökőkútjaival, játszótereivel New York legnagyobb zöld területe. A Központi Állatkert és a Metropolitan Művészeti Múzeum remek programok színterének bizonyul. Érdemes ellátogatni a kínai negyedbe is, ahol számos hagyományos kínai étterem közül válogathatunk, és kicsit úgy érezhetjük, mintha Kínában járnánk.

Amsterdam, a hangulatos holland város

Ha kontinensünkön maradnánk, akkor Amsterdam választásával biztosan nem lőhetünk mellé. Az Észak Velencéjének is nevezett város hajózható csatornarendszerrel rendelkezik, ami alapvetően határozza meg bájos, hangulatos jellegét. A Dam tér, a Van Gogh Múzeum és a Rijksmuseum megtekintése után érdemes betérni egy kávézóba, vagy felfedezni a Vörös lámpás negyed és az Erotika Múzeum izgalmait. Az egyedülálló építészeti stílus és a kizárólag Amsterdamra jellemző városkép minden évben, így várhatóan idén is sokakat vonzanak.

Fiatalos pezsgés Tel Avivban

Az izraeli utazás már tavaly is nagy népszerűségnek örvendett, s valószínűleg idén sem lesz ez másként. Tel Aviv pezsgő éjszakai élettel, fiatalos nyüzsgéssel és sok-sok kulturális programmal várja az érdeklődőket. Az építészeti nevezetességeken túl mindenképpen szót érdemelnek felvonulásai, zenés fesztiváljai. Az év minden időszakában talál programot az a turista, aki mellette teszi le a voksot. Nyaranta pazar tengerparti szakaszokkal kínálja a fürdőzés lehetőségét, de a városnéző séta is páratlan élmény az árnyékos parkok és a felhőkarcolók között.

Hanoi varázslatos világa

Páratlan építészeti remekművekkel, modern felhőkarcolókkal, gondozott parkokkal és árnyékos sétálóutcákkal várja a turistákat Vietnámban Hanoi. A színes pagodák, a gazdag természeti értékek és a bambuszból épült házak egzotikus világa mindenkit magával ragad, aki egyszer már megfordult Hanoi térségében. A látnivalók közül nem maradhat ki az Irodalom temploma, a Van Mieu és persze a One Pillar Pagoda sem.

Sydney, az ausztrál csoda

Az Ausztrália kulturális központjaként számon tartott Sydney ugyan rohamosan fejlődik, de még mindig rengeteg zöld övezettel rendelkezik. A strandok, folyók és nemzeti parkok által övezett városban a Hyde Park és a Kínai Kert mellett a Bondi Beach is igen kedvelt a természet megszállottjainak körében. A Sydney jelképének számító Operaház és a Sydney Harbour Bridge mellett a város múzeumai is szót érdemelnek, sőt, az egy hónapon keresztül tartó művészeti fesztivál is sokakat vonz évről-évre.

Ha tehát utazni szeretnénk, akkor 2017-ben is számos izgalmas úti cél közül válogathatunk. A világ legnépszerűbb desztinációi folyamatosan bővülő idegenforgalmi kínálattal igyekeznek eleget tenni a turisták igényeinek. Amennyiben időnk és pénztárcánk engedi, érdemes minél több új helyre eljutni az idei évben is, hiszen az utazás semmihez sem fogható élményekkel tesz gazdagabbá.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA