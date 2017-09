Íme, a Loki harcosságának jutalma!

Két jó formában lévő együttes adott egymásnak randevút szombaton este a Nagyerdei Stadionban: a dobogó legalsó fokán álló Diósgyőr a legutóbbi két mérkőzését meggyőző focival megnyerő Lokihoz látogatott. A remek hangulat is adott volt a keleti rangadóhoz, ugyanis majdnem hatezer néző jött össze a lelátókon.

Varga, a nyerőember

Hazai szempontból nem indult fényesen az összecsapás, ugyanis Óvári már a 4. percben vezetést szerzett Bódog Tamás csapatának. Sokáig azonban nem örülhettek a vendégek, mert ezen a napon volt egy igencsak agilis labdarúgó a pályán a hajdúságiaknál, Varga Kevin személyében. Az ifjú középpályás a találata előtt nem sokkal már majdnem gólt rúgatott, Könyvessel, egy perccel később azonban a saját szlalomját zárta pontos, bal alsó sarkos lövéssel, 1-1!

A második játékrészben sem unatkoztak a szurkolók, lüktetett a mérkőzés, s valahogy benne volt a levegőben, hogy a Debrecen végül behúzza a három pontot. Hogy ez valóban így lett, abban „vastagon” benne volt Varga, előbb a tőle indult akciót fejezte be góllal a hosszú oldalon érkező Takács Tamás, majd gólpasszt adott Tabakovicnak. A Takácshoz hasonlóan szintén csereként beálló csatár senkitől sem zavartatva, szép mozdulattal csavart a bal felsőbe.

A DVSC ezzel a győzelmével felzárkózott a dobogós együttesek mögé, és a jövő héten Balmazújvárosban erősítheti tovább pozícióját.

HBN

OTP Bank Liga 8. forduló

DVSC–Diósgyőr 3–1 (1-1)

Nagyerdei Stadion, 5538 néző. Vezette: Berke (Kóbor, Theodoros)

DVSC: Nagy S. – Bényei, Szatmári, Kinyik, Ferenczi – Bódi (Takács, 81.), Jovanovic, Tőzsér, Varga K. (Mészáros, 90.) – Mengolo (Tabakovic, 68.), Könyves

Diósgyőr: Antal – Nagy T., Lipták, Karan, Forgács (Tamás, 82.) – Vela, Busai, Nono, Óvári (Bárdos, 66.) – Ugrai, Makrai (Ioannidis, 76.)

Gól: 0-1 Óvári (4.), 1-1 Varga K. (11.), 2-1 Takács (85.), 3-1 Tabakovic (87.)

Sárga lap: Nagy T. (40.), Ugrai (55.), Mengolo (56.), Varga K. (60.), Takács (90+2.)

Mesterszemmel

Herczeg András: Nagy csata volt, egy kitűnő gárda ellen szereztük meg a 3 pontot. Dicséret illeti a játékosokat, hatalmas szívvel küzdöttek. Változatos, izgalmas mérkőzést láthattak a nézők, amelyen voltak időszakok, amikor alkalmazkodnunk kellett a DVTK játékához. Döntő volt az egyenlítő gól megszerzése, ezt időben tettük meg. Óriási szívvel játszottak a játékosok, örülök, hogy a végén két gólt sikerült rúgnunk. A cserékkel is azt jeleztük, hogy győzni szeretnénk. Egységes a csapat, jó felfogásban végzik az edzésmunkát, a mérkőzésen is odateszik magukat, van önbizalmuk.

Bódog Tamás: Fájó vereség, a meccs alakulhatott volna így is és úgy is, sajnos úgy lett. Gratulálok a Debrecennek, megérdemelten nyertek. Úgy gondolom, nem játszottunk rosszul, megvoltak a lehetőségeink a második félidőben. Masszívabbnak kellett volna lennünk, a lehetőségeket be kellett volna rúgnunk. Jó mérkőzés volt, a szurkolókat kiszolgáltuk, hiszen mindkét csapat a győzelemre játszott. Egyiknek szerencséje volt, a másiknak nem.

HAON-ÉLŐ - DVSC vs. DVTK 3-1 (1-1) Debrecen, Miskolc - A labdarúgó OTP Bank Liga NB I. 2017/2018-as szezonjának 8. fordulójában a Debreceni VSC csapata a Diósgyőri VTK-t látta vendégül szombaton 18.00-tól a Nagyerdei Stadionban. Az összecsapásról élőben tudósítottunk portálunkon! Labdarúgó OTP Bank Liga NB I, 8. ford... Tovább a cikkhez

DVSC vs. DVTK - Edzői nyilatkozatok Debrecen, Miskolc - A DVSC vs. DVTK (3-1) NB I-es mérkőzés után a két edző, Herczeg András és Bódog Tamás értékelte a látottakat. Bódog Tamás: - Fájó vereség, lehetett volna így is, lehetett volna úgy is, sajnos úgy lett. Gratulálok a Debrecennek, megérdemelten nyertek. Úgy gondolom, nem játszott... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA